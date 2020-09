Stralsund/Starkow

Der Herbst ist nicht nur für Gartenfreunde eine besondere Jahreszeit. Noch gibt es zahlreiche Blumen und jede Menge zu ernten. Genau der richtige Zeitpunkt also, um zum Tag der offenen Gärten einzuladen, der in diesem Jahr coronabedingt verschoben werden musste.

Gartenkunst und Malerei

Gartenkunst, Steine und Skulpturen von Benjamin Rumpel werden beim Tag der offenen Gärten zu sehen sien. Quelle: Miriam Weber

Doch am kommenden Wochenende werden einige Gärten ihre Pforten öffnen und Besucher locken. In Anlehnung an die offenen Gärten wird am Sonnabend und Sonntag ab jeweils 10 Uhr zu Rumpelkönig, Prohner Straße 31c, eingeladen. Dort öffnet sich das Tor zum Innenhof-Garten und die schöne Atmosphäre wird durch Gartenkunst, Steine und Skulpturen von Steinmetzmeister Benjamin Rumpel präsentiert und umrahmt von Grafik und Malerei von Dagmar Paech.

Geheimtipp Pfarrgarten

Der Verein Backstein – Geist und Garten lädt am Sonnabend und Sonntag in den Pfarrgarten nach Starkow ein. Ab 11 Uhr öffnet an beiden Tagen das Café im Pfarrgarten. Der wurde übrigens jüngst im Journal der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, „Monumente“, als einer der acht Geheimtipps in ganz Deutschland benannt.

Dr. Gerd Albrecht wird am Sonnabend ab 14 Uhr Gartenfreunde durch die beeindruckende Anlage führen. Treffpunkt dafür ist am Glockenstuhl neben der Basilika Sankt Jürgen. Zu 15 Uhr gibt es stimmungsvolle Oldie- und Folkklassiker, die auf sanfte Balladen und zeitlose Evergreens treffen und handgemacht von der Gruppe „Camp“ aus Stralsund vor der Backsteinscheune präsentiert werden.

Gottesdienst im Garten

Malerei und Grafik von Dagmar Paech sind am 5. und 6. September beim Tag der offenen Gärten bei „Rumpelkönig“ in Stralsund zu sehen. Quelle: privat

Am Sonntag freut sich die Kirchengemeinde Starkow-Velgast um 14 Uhr auf ihren besuch zum traditionellen Gartengottesdienst im Pfarrgarten Starkow. Unterstützung erhält Pastor Stefan Busse durch Organistin Sigrun Zienow und dem Posaunenchor Kirch Baggendorf.

Auch am Sonntag führt Gerd Albrecht die Besucher durch den Garten. Treffpunkt ist wieder an der Seite der Backsteinbasilika am Glockenturm.

An beiden Tagen gibt es selbstgebackenen Kuchen, Kaffee, verschiedene Eisvariationen, Kühles vom Fass und Kirschbowle. Bratwurst vom Grill und schmackhafter Pfarrtopf runden die Geschmackspalette ab.

Bei den Veranstaltungen sind die Abstands- Hygieneregeln einzuhalten.

Von Miriam Weber