Stralsund

Nach Hinweisen von Zeugen konnte die Polizei in Stralsund am Freitagmorgen einen Tatverdächtigen stellen, der in ein Geschäft in der Ossenreyerstraße eingebrochen sein soll.

Wie die Polizei mitteilte, meldete sich gegen 1.15 Uhr eine 35-jährige Anwohnerin und berichtete, dass jemand versuche, in ein Bekleidungsgeschäft einzubrechen. Als die Beamten am Tatort eintrafen, fanden sie eine beschädigte Schaufensterscheibe vor. Der Täter, der durch die Zeugin beschrieben werden konnte, flüchtete zu Fuß.

In der Zwischenzeit meldete sich ein weiterer Zeuge, der den Täter flüchten sah. Bereits nach kurzer Zeit konnten die Beamten den jugendlichen Tatverdächtigen in der Nähe des Knieperteichs stellen. Er hatte einen Rucksack bei sich, in dem sich das Diebesgut befand. Dabei handelte es sich um Kleidungsstücke mit einem Warenwert von circa 300 Euro.

Gegen den Jugendlichen wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Weiterer Einbruchsversuch

Bereits am Donnerstag gegen 23.45 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie zwei männliche Personen versuchten, in eine Apotheke im Küterdamm in Stralsund einzubrechen. Hierbei wurde ebenfalls eine Fensterscheibe beschädigt. Die Tatverdächtigen flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von OZ