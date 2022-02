Stralsund

Solche Preise sind in Stralsund nicht alltäglich: Auf mehreren Immobilienportalen ist seit Monaten ein Luxuspenthouse im Zentrum der Altstadt inseriert – für 959 000 Euro. Unter anderem war die Anzeige auch auf Ebay-Kleinanzeigen zu finden.

Da die Grunderwerbssteuer in MV bei sechs Prozent liegt, würden bei einem Kauf weitere 57 000 Euro fällig. Hinzu kommen Kosten für den Notar, den Grundbucheintrag und für den Kredit bei der Bank. Kurzum: Ein Käufer muss mit mehr als einer Million Euro kalkulieren, will er den Ausblick auf Jakobi- und Nikolaikirche genießen.

Luxuriöse Ausstattung – Exklusiver Ausblick

Denn den ermöglicht das 144 Quadratmeter große und „exklusiv ausgestattete Luxusapartment“, wie es in der Anzeige heißt. Für die Million bekommt ein Käufer im Dachgeschoss einen großen Wohn- und Essbereich, drei Schlaf- und zwei Badezimmer, einen 17-Quadratmeter-Balkon, beheizten Steinboden, Holzfenster, zwei Stellplätze und Möbel, die in der Anzeige als luxuriös beschrieben werden.

Hinter dieser Fassade in der Heilgeiststraße/Ecke Jacobistraße verbirgt sich im Dachgeschoss Stralsunds wohl teuerste Wohnung. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Energie und Heizung im 2019 gebauten Haus an der Ecke Heilgeist-/Jacobiturmstraße liegen in der Effizienzklasse A. Nicht zu vergessen: „Eine hochwertige Lichtarchitektur sorgt für ein angenehm, modernes Wohnklima“, heißt es. Und: „Sie ist hervorragend für all diejenigen geeignet, welche einen zentralen Wohntraum in Kombination mit einem luxuriösen Ambiente und innerstädtischer Moderne suchen.“

Wer könnte sich da angesprochen fühlen? Der Wohnungs- und Häusermarkt in Stralsund ist angespannt. Flächen für Neubau sind so rar wie begehrt. Aber sind wir hier tatsächlich schon so weit, dass innerstädtische Wohnungen für eine Million Euro weggehen?

Rasanter Anstieg innerhalb der letzten zehn Jahre

Fakt ist: Die Preise für Eigentumswohnungen sind in Stralsund seit 2012 massiv gestiegen. Beispielsweise werden auf der Internetseite wohnungsboerse.net die Immobilienpreise der dort aufgegebenen Inserate auswertet. Ergebnis: Der durchschnittliche Kaufpreis liegt in Stralsund bei 3336 Euro pro Quadratmeter (2012: 1010 Euro). Für Wohnungen mit 100 Quadratmetern werden derzeit im Durchschnitt sogar mehr als 4500 Euro pro Quadratmeter verlangt.

Doch multipliziert man diesen Betrag mit den 144 Quadratmetern des Penthouse-Apartments, müsste der Preis bei 651 000 Euro liegen. So luxuriös die Ausstattung auch sein mag – macht sie wirklich die Differenz von 300 000 Euro aus? Immerhin gibt es für eine solche Summe zumindest im Umland ganze Einfamilienhäuser mit Grundstück zu kaufen.

Was man für das Geld noch alles bekommen kann

„Die Nachfrage bestimmt den Preis. Und die ist auf jeden Fall da“, sagt die Barther Maklerin Melanie Sternekieker, die das Penthouse an den Interessenten bringen möchte. Nach ihren Erfahrungen gibt es auch für Immobilien dieser Preisklasse in Stralsund und Umgebung Interessenten. „Die Klientel ist da durchaus gemischt, aus allen Berufs- und Altersgruppen.“

Während man für Stralsunds teuerstes Objekt einen Quadratmeterpreis von rund 6650 Euro kalkuliert, gibt es den Sundblick im geplanten Knieper Carré schon für 4500 bis 5000 Euro je Quadratmeter. In der Großen Parower Straße entstehen 16 Wohnungen mit einer Größe zwischen 81 und 165 Quadratmetern, die im nächsten Jahr fertiggestellt sein sollen. Für die größte Wohnung werden somit 825 000 Euro fällig. Das Gebäude mit Tiefgarage bietet allen Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen einen Balkon oder Terrasse mit Südausrichtung und besticht außerdem mit der Nähe zum Strandbad.

Wer noch etwas mehr investieren möchte, findet auch das Traumhaus mit Grundstück. In Andershof steht derzeit ein 192 Quadratmeter großes Architektenhaus auf einem 1300 Quadratmeter großem Grundstück samt unverbaubarem Sundblick zum Verkauf. Mit sechs Räumen und zwei Badezimmern ist das Objekt für 1 150 000 Euro – dafür aber provisionsfrei – zu haben. Dafür kann man sich auf den Gartenteich und den eigenen Pool freuen.

Wertsteigerung von 25 Prozent innerhalb eines Jahres in Greifswald

Die aktuelle Preisentwicklung treibt viele Hansestädter ins Umland. Nicht nur die reinen Grundstückspreise liegen in dörflichen Regionen etwas niedriger. So werden für ein vergleichbares, aktuell über die Sparkasse angebotenes Eigenheim in Lüssow „nur“ 569 000 Euro fällig. Hier verteilen sich vier Zimmer auf 176 Quadratmeter. Die Grundstücksfläche beträgt hier ebenfalls 1300 Quadratmeter.

Dass Kaufinteressenten für Wohneigentum immer tiefer in die Tasche greifen müssen, bestätigt auch ein Preisvergleich, den das Internetportal Immowelt deutschlandweit durchgeführt hat. Hier wurde ein durchschnittlicher Anstieg von 36 Prozent ermittelt. Zwar taucht Stralsund aufgrund einer zu geringen Datenlage in dieser Statistik nicht auf, zum Vergleich wurde für die benachbarte Hansestadt Greifswald aber eine Wertsteigerung von 25 Prozent festgestellt.

Musste man im Jahr 2020 noch 2030 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche einplanen, wurden im letzten Jahr schon 2530 Euro fällig. Und die Preisrallye wird voraussichtlich weitergehen, besonders in den Innenstädten.

Von Kai Lachmann und Wenke Büssow-Krämer