Stralsund: Theater über ein Martyrium – Wenn die Jugendliebe zum Monster wird

Das Leben hat es bisher mit der 39-jährigen Paula Spencer (Juliane Schlosser) nicht gerade gut gemeint: Als Kind vom Vater missbraucht, Probleme in der Schule, Alkoholsucht und drei Kinder von ihrer einstigen großen Jugendliebe Charlo. Als Ehemann mutierte er auch noch zu einem gewalttätigen Tyrannen mutiert ist.

Die literarische Vorlage für das von dem Stralsunder Theaterregisseur Franz Triebenecker aktuell inszenierte Theaterstück lieferte der Roman „Die Frau, die gegen Türen rannte“ des irischen Autors Roddy Doyle. Aus Anlass der Anti-Gewalt-Wochen inszenierte Triebenecker und goss diesen harten Textstoff in ein One-Woman-Stück, das ausschließlich von der starken physischen Präsenz der freien Schauspielerin Juliane Schlosser lebt, die in einer rasenden emotionalen Achterbahnfahrt ihre Bühnenfigur bis in die dunkelste Seelenecke grell ausleuchtet.

Sie wütet, boxt, schreit vulgäre Wörter

Erst als Paulas gewalttätiger Mann bei einem Raubüberfall ums Leben kommt, bricht sie ihr Schweigen und mit dem Ende der Demütigungen schießen die Gefühle eruptiv aus ihr heraus. Die Protagonistin Paula schwärmt zunächst von ihren einstigen geliebten Helden Charlo, denkt romantisierend daran, wie alles begann. Wenig später wütet, boxt, schreit sie vulgäre Wörter, bis sie vom Alkohol benebelt zusammenbricht.

Es ist für den Zuschauer schwer zu ertragen, wenn Paula in schnörkelloser Sprache beschreibt, welches körperliche Leid ihr dieser einst so geliebte Mann angetan hat. Genau 17 Jahre lang hat Paula dieses Martyrium erduldet, ihren Monstergatten sogar noch durch Lügen geschützt, in dem sie meinte, dass sie doch nur gegen Türen gerannt und gestürzt wäre. Hämatome am ganzen Körper und herausgerissene Haarbüschel sind die sichtbarsten Spuren der jahrelangen Gewaltexzesse. Die inneren, die seelischen Blessuren drohen sie zu zerreißen.

Dehnbare Schmerzgrenze in toxischen Beziehungen

Nach diesen langjährigen Demütigungen begehrt sie eines Tages auf und greift zur Bratpfanne, um diese dem Tyrannen auf den Kopf zu schlagen. Paula hat es geschafft, ihn rauszuschmeißen – und er geht tatsächlich. Im nächsten Moment bereut sie es allerdings schon wieder, diesen harten Schnitt gemacht zu haben. Von dieser Ambivalenz berichten Frauen immer wieder, wenn sie zu beschreiben versuchen, warum die Schmerzgrenze in toxischen Beziehungen mit Gewaltanwendungen so weit ausdehnbar ist.

Diese Selbstentäußerung Paulas verkörpert die 40-jährige Schauspielerin Juliane Schlosser auf eindringliche Weise, die in ihrer darstellerischen Radikalität bis ins Markt erschüttert. Bei der Vorab-Premiere des Stückes für ein Fachpublikum, bestehend aus Ärzten, Psychologen und Sozialarbeitern, im Gustav-Adolf-Saal der Kulturkirche St. Jakobi kam es nach der Aufführung zu einem interessanten Erfahrungsaustausch. So berichtete eine Sozialarbeiterin, wie eine junge Frau vor ihrem gewalttätigen Mann in das Stralsunder Frauenschutzhaus floh und sagte: „Hier fühle ich mich gut aufgehoben, weil ich hier schon mit meiner Mutter als Kind einen Schutzraum gefunden habe.“

Tosenden Applaus gab es für Juliane Schlosser als Paula Spencer und Regisseur Gerd Franz Triebenecker. Quelle: Christian Rödel

Was für eine Tragik, wie sich doch familiäre Schicksale wiederholen können. „Es ist allerdings nicht so, dass sich solche Vorfälle ausschließlich in sozial schwachen Milieus abspielen – es gibt auch in Haushalten mit Juristen und Ärzten Fälle von häuslicher Gewalt“, betonte die Sozialarbeiterin.

Aufführung: „Die Frau, die gegen Türen rannte“, 26. November, 18 Uhr, Karten sind über die Tourismuszentrale Stralsund online über Reservix und an der Abendkasse erhältlich.

Von Christian Rödel