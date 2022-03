Stralsund

Ihre Ankunft auf dem Stralsunder Bahnhof muss sich in etwa so angefühlt haben wie das Ziehen der berühmten Monopoly-Ereigniskarte: „Gehen Sie direkt ins Gefängnis.“ Das Paar kam am Donnerstagabend mit der Regionalbahn aus Richtung Berlin, durfte nicht mehr ins Hotel, nicht in die Altstadt und auch nicht über Los und 4000 Mark einziehen.

Der Grund: Bundespolizisten stellten beim Überprüfen der Identitäten der 32-jährigen Frau und ihres 45 Jahre alten Begleiters fest, dass die beiden noch offene Rechnungen mit der Justiz hatten. Genauer gesagt: Eine Geldstrafe von 1215 Euro, zu der sie im Jahr 2020 verurteilt wurde, hat die junge Berlinerin einfach offen gelassen. Alternativ wurden damals 81 Tage Ersatzfreiheitstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung verhängt. Da sie keinem von beidem nachkam, wurde sie durch das Amtsgericht Münster per Haftbefehl zur Strafvollstreckung gesucht.

Auch ihr Partner ist kein unbeschriebenes Blatt. Bei dem Dresdner schlagen dort mehrere Fälle von Erschleichen von Leistungen zu Buche und wurde daher vom Amtsgericht Berlin per Haftbefehl zur Vorführhaft gesucht.

So fand der gemeinsame Ausflug am Donnerstagabend ein wohl so nicht geplantes, gänzlich unromantisches Ende in Handschellen. Da sie die Geldstrafe nicht begleichen konnte, führte die 32-jährige Frau der Weg direkt in Justizvollzugsanstalt. Der 45-Jährige verbrachte eine Nacht im Polizeigewahrsam der Bundespolizeiinspektion Stralsund wurde nach der richterlichen Vorführung am Freitag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Von Kai Lachmann