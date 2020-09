Stralsund

„Ich bin Stettiner“, bekennt Konrad Guldon (40) freimütig, befragt nach seiner Herkunft. „Warum auch nicht?“, lacht er. „Ihr könnt meine Heimatstadt mit gezischtem Szcz doch nicht richtig aussprechen“. Der ehemalige Logistik- und Mobilitäts-Experte mit Mastertitel, heute Chef des polnischen Fremdenverkehrsamtes in Berlin, hat sich in Stralsund umgesehen, „denn man kann nur dazulernen, weil Tourismus grenzübergreifend ist, wie man an der florierenden deutsch-polnischen Euroregion Pomerania sieht“.

Polen hat großes Naturptenzial

Was er sich von einer engeren Kooperation erhoffe? „Wir müssen mehr junge Leute dazu motivieren, Polen als ein noch preiswertes Reiseland mit großem Naturpotenzial zu erkennen“. Außerdem sollten Vorurteile abgebaut werden, meint er, „denn unser Land ist sicher, schnell erreichbar und tourismusfreundlich“.

Von Peer Schmidt-Walther