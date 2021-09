Stralsund: Treffpunkt Bibliothek für Eltern und Kinder

Stralsund

Die Tage werden kürzer, das Wetter lädt nicht immer nach draußen ein. Wenn Spielplätze & Co. in der kommenden Jahreszeit nicht mehr Anlaufplätze erster Wahl sind, benötigen Eltern mit ihren (Klein-)Kindern einen wetterunabhängigen Ort zum Treffen, Aufhalten und Austauschen. Platz zum Krabbeln und Spielen, den Kontakt zu anderen Eltern und Kindern sowie alles Weitere, was kleine Kinder benötigen, gibt es beim Elterntreff Bibolinchen in der Stadtbibliothek Stralsund.

Bibolinchen wurde im Jahr 2018 als gemeinsames Projekt der Stadtbibliothek, der Gleichstellungsbeauftragten sowie des Lokalen Bündnisses für Familie der Hansestadt Stralsund ins Leben gerufen. Anlässlich der Interkulturellen Woche findet der Elterntreff am 1. Oktober um 10 Uhr wieder zu einem interessanten Thema statt: Lesen und Vorlesen in aller Welt.

Zu Gast ist Dr. María Teresa Martínez, Standortleiterin des Dachverbandes der Migrantinnenorganisationen in Stralsund. Es wird an diesem Freitag also bunt, wenn Eltern über den Tellerrand blicken und sich zu Fragen austauschen können wie beispielsweise: Warum ist Vorlesen, auch und gerade für kleine Kinder, so wichtig? Wie wird in anderen Familien und Kulturen vorgelesen? Welches sind in anderen Kulturen die Klassiker, die über Generationen hinweg beliebt sind?

Kein Ort eignet sich in diesem Rahmen besser als die Stadtbibliothek, denn diejenigen, die spätestens danach die Lust am Vorlesen packt, werden im Bücherschatz der Bibliothek für die nächste Geschichtenstunde garantiert fündig. Beschäftigungsmöglichkeiten für größere und kleinere Kinder, Kinderwagenparkplätze und ein Wickeltisch sind vorhanden. Da die Teilnehmerzahl für die Veranstaltung begrenzt ist, wird um Voranmeldung gebeten: stadtbibliothek@stralsund.de oder 03831 / 253 678.

Von Stadt Stralsund