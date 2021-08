Stralsund Triathlon: Diese Straßen werden am Sonntag gesperrt

Stralsund

Für die zweite Auflage des Stralsunder Triathlons am Sonntag sind zahlreiche Vollsperrungen notwendig. Am 29. September von 8 bis 15 Uhr sind betroffen: Straße am Strandbad, Große Parower, Straße ab Höhe des Klinikum-Parkplatzes bis zur Schwedenschanze und weiter der Heinrich-Heine-Ring bis zur Kreuzung Prohner Straße. Hier führt die für Autofahrer gesperrte Radstrecke weiter in Richtung Kreisverkehr am Zentralfriedhof. Beide Parkplätze des Friedhofs an der Prohner Straße werden für Fahrzeuge nicht erreichbar sein. Wichtig: Für Notfälle wird an der Heinrich-Mann-Straße eine Schleuse für Autos eingerichtet.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für den Wettkampf gesperrt sind im weiteren Verlauf die Parower Chaussee bis zum Kreisverkehr in Parow sowie die Parower Straße. Auch die Pappelallee ist für Kfz-Nutzer während des Triathlons nicht nutzbar. Von der MTS radeln die Sportler auf der Umgehungsstraße bis zum Kreisverkehr in Kramerhof und auf der Prohner Straße zurück nach Stralsund. Am Kreisverkehr Prohn/Schmedshagen befindet sich ebenfalls eine Schleuse. Autofahrer aus Richtung Prohn können etwa von hier über die K11 nach Stralsund fahren.

Fahrplanänderungen zwischen 7 und 15 Uhr

Der Triathlon wirkt sich auch auf den Busverkehr aus. Auf den Linien 1 und 4 gibt es von 7 bis 15 Uhr Änderungen. Die Linie 1 in Richtung Parow endet in Knieper West I. Alle Haltestellen ab Zentralfriedhof in Richtung Parow können nicht bedient werden. Die Linie 4 wird über die Prohner Straße geleitet. Die Haltestellen Arndt-Straße, Krankenhaus am Sund, Lilienthalstraße, Knieper Nord und Heinrich-Mann-Straße können nicht bedient werden. Am Heinrich-Heine-Ring sind in dieser Zeit die Haltestellen der Linie 3 zu nutzen.

Nach Deutschland Tour und Triathlon steht am nächsten Wochenende erneut eine große Veranstaltung auf dem Plan: Die Schilltage finden vom 3. bis 5. September in Stralsund statt. Das Nachstellen des Kampfes um die Stadt im Jahr 1809 führt ebenfalls zu Verkehrseinschränkungen. Betroffen sind die Weißen Brücken, Knieperwall, Küterbastion, Küterdamm, Am Kütertor, Heilgeiststraße, Ossenreyerstraße und Alter Markt bis Fährstraße. Am 4. September findet von 14.30 bis 17 Uhr ein historischer Umzug mit Kanonenschießen und Kampfhandlungen in den genannten Straßen statt. Ab 14 Uhr werden Bewohnerparkplätze in der Fährstraße, Heilgeiststraße und Am Kütertor durch Halteverbot gesperrt.

Bei den Schilltagen 2019 zogen Soldaten in diversen Uniformen durch die Innenstadt und stellten den Kampf auf dem Jahr 1809 nach. Quelle: Kai Lachmann

Von Kai Lachmann