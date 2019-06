Stralsund

500 Frauen, Männer und Jugendliche sind dabei, wenn am 31. August in der Hansestadt der 1. Stralsund-Triathlon ausgetragen wird. Die Vorfreude gerade unter den Sportlern der Region ist groß: Viele trainieren längst fleißig für das neue Sportevent.

Unterstützung in allen Bereichen

Doch damit der Triathlon ein Erfolg wird und rundum abgesichert ist, werden Helfer benötigt. Maik Hofmann, Präsident des veranstaltenden Stadtsportbundes Stralsund: „Wir brauchen Unterstützung in allen Bereichen. Die Einteilung erfolgt nach Interesse und der Notwendigkeit beim Event.“ Nicht nur am Wettkampftag selbst, sondern bereits am Tag zuvor werden Frauen und Männer für den Aufbau und die Anmeldung benötigt.

Ganz nah dran

Die Helfer sind ganz nah dran am Triathlon-Geschehen – besser kann man die einzigartige Atmosphäre eines Triathlon-Wettkampfes nicht erleben. Sie bekommen dazu eine Aufwandsentschädigung ausgezahlt sowie ein Event-Shirt und Verpflegung. „Wer mindestens 16 Jahre alt ist kann dabei sein“, erläutert Hofmann. „Auch komplette Familien können sich gerne melden.“ Alle Helfer bekommen eine ausführliche Einweisung. Zudem gibt es für sie umfangreiches Info-Material.

Bis Mitte Juli melden

Bis Mitte Juli werden Freiwillige gebeten, sich über die Internetseite www.stralsund-triathlon.de, über die E-Mail-Adresse kontakt@stralsund-triathlon.de oder auch telefonisch unter 03831 29 33 76 zu melden.

Das Wettkampfprogramm

Auf dem Wettkampfprogramm stehen folgende Wettbewerbe: Strandräuber-Pokal (Olympische Distanz (1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer Laufen), Strandräuber-Pokal Staffel, Jedermann-Triathlon (750 Meter, 20 Kilometer, 5 Kilometer), Jedermann-Staffel, Jugend-Triathlon (400 Meter, 10 Kilometer, 2,5 Kilometer), Jugend-Staffel. Anmeldungen: https://my5.raceresult.com/116215/registration?lang=de

Jens-Peter Woldt