Stralsund

Am Stralsunder Ostsee-Center wird wieder gefeilscht. Am Sonntag, den 30. August, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr, findet in Stralsund auf dem Parkplatzgelände des Ostsee-Centers der Trödelmarkt Flohmaxx statt. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Jeder, der etwas verkaufen möchte, kann ab 6 Uhr zur Standvergabe vor Ort kommen.

Alle Beteiligten sollten sich an die Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung einer Corona-Ausbreitung halten. Alle Flohmarktliebhaber können hier Verweilen, Bummeln und Feilschen. Wer seinen Kleider- oder Bücherschrank, sowie den Keller durchforsten und bei viel Unterhaltung und Spaß Geld dazu verdienen möchte, ist hier bestens aufgehoben.

Von OZ