Stralsund

Sieben Uhr morgens im Garten von Silvia Strattner: „Ich suche nur noch schnell einen Marienkäfer“ – jeden Tag macht sich die Mutter von Alva auf die Jagd nach den kleinen Krabbeltieren. Den Käfer setzt sie dann von außen auf die Fensterbank – das ist ihr Abschiedsritual, wenn sie Alva zu ihrer Tagesmutter bringt. Alva und Piet, der eben von seiner Mama abgeliefert wurde, beobachten den roten Käfer hochkonzentriert. Währenddessen verlassen die Mütter beruhigt das Grundstück – ihre zwei Kinder wissen sie schließlich in guten Händen.

„Alva ist ein großer Tierfreund, gerade Marienkäfer haben es ihr besonders angetan“, weiß Silvia Strattner, ihre Kindertagespflegeperson, schmunzelnd zu berichten. Aus diesem Grund baut sie beim Malen und Basteln, in Liedern, Spielen oder beim Sport die roten Käferchen immer wieder ein. Als Tagesmutter kann sie sehr individuell auf die Bedürfnisse der Kinder und Eltern eingehen. So berücksichtigt sie Arbeitszeiten, Essgewohnheiten, bestimmte Rituale oder die Art der Eingewöhnung.

Derzeit steht es jedoch schlecht um die Kindertagespflege, einer eigentlich beliebten Alternative zur Kita. Die Nachfrage ist zu gering. „Aufgrund einer Fehlkalkulation sind durch die Erweiterung der Krippen mehr Plätze als Kinder“, findet Yvonne Riedler, Tagesmutter der Altstadtkrabben. Die Situation sei sogar so schlimm, dass einige Pflegestellen Ende des Jahres schließen müssen.

Kindertagespflege: Flexible und familiennahe Option

Am Ende der Elternzeit angekommen, stellen sich viele die Frage, wer nach der Rückkehr in den Beruf die Betreuung ihrer Kinder übernehmen soll. Eine besonders flexible und sehr familiennahe Option sind dabei Kindertagespflegepersonen, umgangssprachlich oft Tagesmütter oder -väter genannt. Derzeit gibt es im Landkreis Vorpommern-Rügen 104 solcher Tagespflegepersonen. Eine Person betreut dabei maximal fünf Kinder.

Mutter und Tochter als Tagesmutti

Silvia Strattner führt die Tagespflegestelle zusammen mit ihrer Tochter Elisa. Im Erdgeschoss des Einfamilienhauses betreuen sie so bis zu zehn Kinder. Dort sind sie jedoch eher selten – vormittags sind die zwei Tagesmütter mit ihren Schützlingen unterwegs. Sei es in Parks, auf Spielplätzen oder im Zoo. „Uns ist wichtig, dass die Kinder viel rausgehen. Bei der Bewegung an der frischen Luft trainieren die Kleinen ihr Immunsystem und ihre Muskeln“, erklärt Silvia Strattner.

Manchmal ist die Strecke des Spaziergangs gar nicht so lang, dafür aber um so eindrucksvoller: „Sobald wir an einer Baustelle vorbeikommen, müssen erst mal alle Baugeräte bestaunt werden. Das dauert dann eine Weile, aber die Zeit nehmen wir uns natürlich“, berichtet die Tagesmutter. „Genauso ist es, wenn wir an eine Pfütze kommen, da müssen dann Steinchen reingeworfen oder falls alle Gummistiefel tragen, die tiefste Stelle erforscht werden.“ Zum täglichen Programm gehören aber auch basteln, singen, tanzen und etwas Sport.

Täglicher Austausch – so wird kein Schrittchen verpasst

„Kindertagespflege ist ein Vollzeitjob. Wir arbeiten 50 Stunden pro Woche, also jeden Tag zehn Stunden“, betont Yvonne Riedel. Von 7 bis 17 Uhr betreut sie derzeit vier Kinder. „Von früh morgens an bin ich dafür verantwortlich, den Tag der Kleinen zu strukturieren und spannend zu gestalten – pausenlos“, führt sie weiter aus. Neben der Betreuung, ist die Tagespflegeperson auch für alle organisatorischen Aufgaben zuständig und Ansprechpartner der Eltern.

Auch um das Essen kümmert sich die Tagesmutter. Bei Riedel gibt es neben dem Mittagessen auch Frühstück und Vesper. „Für mich gibt es nachmittags eine große Tasse Kaffee, die Kinder bekommen hauptsächlich Obst, ab und zu aber auch mal einen Nachtisch“, erklärt sie. Das Mittagessen lasse sie jedoch liefern, so habe sie vormittags mehr Zeit, um mit den Kindern etwas zu unternehmen.

Yvonne Riedel ist mit ihren Schützlingen viel unterwegs. Gerade unternehmen sie eine Hafenrundfahrt. Zusammen mit Anton und Tini bestaunt sie die Stralsunder Werft. Quelle: Barbara Waretzi

Einige Tagesmütter kochen selbst, doch auch Silvia Strattner lässt sich beliefern. „Wir bekommen unser Essen von Elke Neugebauer, einem kleinen Bio-Catering von Rügen. Das Essen ist handgemacht, und den Kindern schmeckt es. Dann haben sie auch Lust, zum Löffel zu greifen und lernen das Selberessen ganz schnell“, so Strattner.

Zudem erhalten die Eltern täglich Rückmeldungen zum Essverhalten, über das Schlafen, Spielen und den Tagesablauf ihrer Kinder. Das geschieht meist während der Abholsituation. Bei diesen morgendlichen Tür- und Angelgespräche tauschen sich Eltern und Tagespflegeperson über Besonderheiten und Entwicklungsschritte aus.

Strenge Auflagen für hohe Qualität der Betreuung

Ähnlich wie bei einer Kita durchlaufen die Kindertagespflegepersonen ein mehrstufiges Zulassungsverfahren. Danach werden sie regelmäßig durch das Jugendamt begleitet und geprüft. Für fachliche Fragen steht ihnen zudem eine Fachberatung zur Seite, die durch stetige Weiterbildungen auf dem neuesten pädagogischen Stand ist. Und was wenn die Tagesmutter krank ist? Schon seit einigen Jahren gibt es im Landkreis unterschiedliche Vertretungssysteme. Dazu werden ehemalige Kindertagespflegepersonen als mobile Vertretungskraft eingesetzt.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich war selbst zehn Jahre lang als Tagesmutter tätig. Jetzt bin ich als mobile Vertretungskraft für den Raum Stralsund tätig“, erzählt Yvonne Bennewitz. Zusammen mit Cornelia Harder ist sie bei Lebensräume tätig und vertritt die Stralsunder Tagesmütter. „Jeden Morgen von halb sieben bis sieben können sich die Pflegepersonen krankmelden, dann bekomme ich den Schlüssel zur Tagespflegestelle und übernehme die Betreuung“, führt Bennewitz weiter aus. „Wir achten vor allem auf regelmäßigen Kontakt mit den Kindern. So sind sie in ihrem gewohnten Umfeld und können sich schnell mit mir arrangieren, weil ich sie ja vorher schon oft besucht habe.“

Alvas Mutter ist vom System Kindertagespflege jedenfalls überzeugt: „Ich habe mir nicht nur die Institution, sondern die Betreuungsperson meines Kindes aktiv ausgesucht. Hier haben sowohl ich als auch mein Kind eine Bezugsperson, die uns vertrauensvoll begleitet.“ Sie ist rundum zufrieden und würde auch ihr nächstes Kind in den ersten Jahren zu Silvia Strattner geben.

Von Barbara Waretzi