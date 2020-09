Stralsund

Ist das schon Wald – oder kann das weg? An dieser Frage scheiden sich seit Jahren die Geister. Es geht um eine 1,22 Hektar große Fläche im Stralsunder Stadtteil Andershof. Gegenüber der Aral-Tankstelle will Investor Fred Muhsal, ein gebürtiger Stralsunder, der seinen Firmensitz jetzt in Waren/ Müritz hat, ein Haus mit 14 Wohnungen, eine Kita und einen Discounter bauen.

Gelände einst von der Polizei genutzt

Doch das Gelände an der Greifswalder Chaussee, das bis zur Wende zum militärisch genutzten Komplex der Bereitschaftspolizei gehörte, ist zugewachsen, das Gestrüpp steht meterhoch, auch Bäume haben sich da ihren Weg gebahnt. Waldeidechse und Birkenzeisig sind dort ebenso zu finden. Und genau deshalb fällt das Areal unter den Schutzstatus, der im Waldgesetz Mecklenburg-Vorpommern festgeschrieben ist. Alle Wald-Kriterien sind erfüllt. Deshalb hatte das zuständige Forstamt in Schuenhagen der Bauidee Anfang 2019 eine Abfuhr erteilt.

Anzeige

Die Kriterien samt Einschätzung haben sich nicht geändert. Und och war es jetzt Landwirtschaftsminister Till Backhaus ( SPD), von Gesetzes wegen oberster Waldschützer, der quasi eine Fachbehörde wie die Landesforst entmündigte und den Weg frei machte für das Projekt (die OZ berichtete).

Weitere OZ+ Artikel

Bauausschuss folgte Backhaus

So fand der heftig geführte Streit nun erst mal im Bauausschuss der Bürgerschaft ein vorläufiges Ende. Denn das Gremium fasste den so genannten Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für das B-Plangebiet 67. Darin enthalten auch die durch Ministerhand eröffnete Möglichkeit der Waldumwandlung. Mit anderen Worten: Der Großteil der Fläche darf abgeholzt werden. Nur wenige Bäume, zum Beispiel an der Greifswlader Chaussee, bleiben stehen. Fred Muhsal, der auch des B-Planverfahren bezahlt, wird zu Ausgleichspflanzungen verpflichtet. Und die sollen größtenteils auf städtischen Flächen auf Ummanz erfolgen.

Bürger für Stralsund sind für das Projekt

„Wir stehen hinter diesem Projekt, weil damit Stralsunds Süden aufgewertet wird. Wir brauchen dringend die Kita, und auch der Nahversorger ist wichtig, wenn man bedenkt, wieviele Leute jetzt nach Andershof gezogen sind“, sagt Thomas Haack, Geschäftsführer der Fraktion Bürger für Stralsund, auf OZ-Anfrage und schiebt hinterher: „Außerdem ist dieser Gestrüppwald dort nur entstanden, weil jahrelang dort keiner was gemacht hat. Alles ist verloddert.“ Er selbst habe als Kind dort gewohnt. „Damals hat die Bereitschaftspolizei dort alles gepflegt, Wald war da nie.“

SPD : Nicht jeder Wildwuchs ist Wald

Die SPD spricht sich ebenfalls für die Bebauung aus. „Nachdem Minister Backhaus den Weg frei gemacht hat, haben wir der Waldumwandlung zugestimmt“, sagt Bürgerschafts-Fraktionschefin Ute Bartel und findet, dass nicht jeder Wildwuchs Wald ist.

Die Linke für Kita, gegen Discounter

Die Linken sehen das Muhsal-Vorhaben teils kritisch. „Dass wir eine Kita brauchen, ist unstrittig. Auch Wohnungen sind wichtig. Aber wir hatten ganz Anfang die Idee eingebracht, mit dem Land eine Fläche zu tauschen, so dass so ein großer Eingriff in die Natur gar nicht nötig gewesen wäre“, sagt Fraktionsgeschäftsführer Wolfgang Meyer gegenüber der OZ. Was die Linke allerdings komplett ablehnt, ist der Bau eines Discounters. „Wir haben dort einen großen Standort, und der ist gut zu erreichen.“ Weil die Bauchschmerzen überwiegen, sind die Linken gegen die Bebauung. „Und wir wundern uns sehr über den Sinneswandel von Herrn Backhaus...“

Grüne: Dreistigkeit von Backhaus ist erstaunlich

Dass die Grünen ebenfalls ein Problem mit der „ Waldumwandlung“ haben, ist seit Beginn der Debatte bekannt. „Die Stralsunder Stadtverwaltung mit Oberbürgermeister Alexander Badrow an der Spitze tut vieles, um dem Bauvorhaben von Investor Fred Muhsal Nachdruck zu verleihen. Dabei missachtet sie, dass mit der Ansiedlung eines Discounters nicht absehbar ist, welche Konsequenzen dies für den in unmittelbarer Nähe befindlichen Standort Real/ Aldi/ Bauhaus hat“, sagt Jürgen Suhr.

Kita in Andershof als Zweigeschosser geplant Die Kita soll ein Zweigeschosser werden mit einer Grundfläche von 700 Quadratmetern. Geplant wird ein Haus in offener Bauweise. Die Wohnnutzung prägt den Charakter des allgemeinen Wohngebiets. Weitere Nutzungen, wie nicht störende Handwerksbetriebe, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, möglich. Der Sonderbereich Nahversorger ist der wohl umstrittenste Teil des Projektes von Investor Muhsal. Im Stadtgebiet Süd besteht im Bereich Nahversorgung eine „Netzlücke“, so das Bauamt. In der Beschlussvorlage heißt es: Geplant ist ein Einzelhandelsbetrieb mit einer maximal 1000 m² großen Verkaufsfläche, auf der zu 80 Prozent der Fläche Nahrungs- und Genussmittel inklusive Lebensmittelhandwerk, Getränke, Reformwaren, Drogeriewaren, Kosmetika, Apotheken- und Sanitätswaren, Papier- und Schreibwaren, Schulbedarf und Zeitschriften sowie Bücher angeboten werden können. Außerdem soll ein Betrieb des Lebensmittelhandwerks mit einer Verkaufsfläche von maximal 120 m² zulässig sein.

Und noch etwas anderes stößt den Grünen der Stralsunder Bürgerschaft sauer auf – die unglaubwürdige Waldpolitik von Minister Till Backhaus. „Es ist schon erstaunlich, mit welcher Dreistigkeit der Minister quasi argumentationslos über die Expertise des zuständigen Forstamtes hinweg geht.“ Es sei unglaubwürdig, wenn sich der Minister als angeblich oberster Waldretter in die Öffentlichkeit stellt, Millionenprogramme für die Aufforstung vorschlägt und gleichzeitig einer entstehenden Waldfläche, die als Küstenwald eingetragen ist, den Garaus macht.“

Natürlich muss jetzt noch die Bürgerschaft entscheiden.

Von Ines Sommer