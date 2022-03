Stralsund: Unbekannte schlagen auf Obdachlosen ein

Stralsund

Erst am Sonntag wurden Polizei und Rettungskräfte gegen 12.15 Uhr darüber informiert, dass sich in der Unterführung des Grünhufer Bogens in Stralsund eine verletzte Person befindet. Bisher ist bekannt, dass der dort lebende 51-jährige afghanische Staatsangehörige dort am Samstag gegen 18 Uhr von drei Männern und einer Frau angesprochen worden sein soll.

Nachdem sie seine Herkunft erfragten, wurden er von zwei Männern erst mehrfach ins Gesicht geschlagen und später mit einem stärkeren Ast durch Schläge auf den Oberkörper verletzt. Im weiteren Verlauf entwendeten die Täter auch dessen Armbanduhr. Erst als sich eine Personengruppe näherte, ließen die Täter von dem Geschädigten ab und flüchteten. Der 51-Jährige erlitt Hämatome am gesamten Oberkörper und im Gesicht. Er wurde durch Rettungskräfte vor Ort behandelt. Eine weitere medizinische Betreuung lehnt er ab.

Eine Beschreibung der Täter konnte der Geschädigte nicht abgeben. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, sich an das Polizeihauptrevier in Stralsund unter 03831-2890624 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Von wbk