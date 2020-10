Stralsund

Ein weißer Fiat-Transporter (Ducato) im Wert von etwa 30 000 Euro ist in den frühen Freitagmorgenstunden gestohlen worden. Das Auto mit dem Kennzeichen RÜG-FL12 soll der Polizei zufolge in der Barther Straße in Stralsund gestanden haben. Es hat die auffällige schwarz-rote Aufschrift „Lademeister“ an den Fahrzeugseiten und dem Fahrzeugheck. Entwendet wurde es mutmaßlich zwischen Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr und heute Freitag nach Mitternacht.

Hinweise zum Verbleib des Transporters oder auch zu möglichen auffälligen Personen oder Fahrzeugen in der Barther Straße - insbesondere auf Höhe zur Wolfgang-Heinze-Straße - bitte an das Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831/28900 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Von OZ