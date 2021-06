Stralsund

Unbekannte Täter haben am Donnerstagmorgen versucht, die Kapelle auf dem Gelände der Helios Kliniken in Stralsund in Brand zu setzen. Wie die Polizei mitteilt, hätten sie in der Kirche, die für Andachten und Gottesdienste von Patienten genutzt wird, einen Brandsatz zünden wollen, was ihnen allerdings nicht gelang.

Ein Mitarbeiter des Klinikums bemerkte den Vorfall und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Es wurde Anzeige erstattet.

Von OZ