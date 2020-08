Stralsund

Spätestens, seit Corona unser Leben verändert, ist das Fahrradfahren wieder in. „Erst hatten wir sechs Wochen Stillstand, eine schlimme Zeit, in der ich manchmal nicht schlafen konnte, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Dann kamen die Kunden aber wieder – und rennen uns seitdem die Bude ein, allein zwischen 15 und 18 Uhr kommen hier schon mal um die 80 Leute“, sagt Torsten Heiden vom gleichnamigen Fahrradhandel in Grünhufe.

Und schiebt hinterher: „Bei den Reparaturen kommen wir kaum hinterher, deshalb haben wir im Moment eine Wartezeit von drei Wochen. Sonst sind es um die drei Tage.“ Da bleibt für den Aufbau von DDR-Oldtimern kaum Zeit, auch wenn sich das einige Liebhaber wünschen.

Angesagt: Statt trampeln, E-Bike fahren

Das teuerste Fahrrad im Laden: ein Stevens für knapp 3000 Euro. Quelle: Ines Sommer

Doch nicht alle wollen gerne trampeln, deshalb sind E-Bikes der totale Renner. Bundesweit. Nur mit dem Unterschied, dass in Großstädten wie Berlin die Läden leer gefegt sind und der Stralsunder Unternehmer nun von seinen großen Lagerbeständen zehrt. „Leute aus Berlin oder Hamburg haben wir öfter mal hier. Aber neulich kam einer aus Bayern extra hierher, um so ein Ding zu kaufen“, kann es der Fahrradhändler selbst kaum glauben.

„Bei uns machen E-Bikes ungefähr 25 Prozent aus, und der Markt wächst weiter rasant. Die Hersteller kommen nicht hinterher, und das hat nicht nur mit Corona zu tun. Deshalb gibt es bei der Lieferung acht Monate Wartezeit“, erklärt Torsten Heiden und meint, dass es bei Ersatzteilen genauso ist. „Ich besorge die dann irgendwo, und dann müssen wir uns die Teile hinlegen. Hilft ja nix, deshalb habe ich an die 1500 Schläuche auf Lager“, grinst der Firmenchef und gesteht, dass man das schon Hamstern nennen könnte. Dafür wird aber auch extrem viel Lagerfläche gebunden.

Heiden hält nichts vom Tuning der Elektrofahrräder

Fahrräder über Fahrräder – wohin das Auge reicht. Über 1000 Bikes hat Torsten Heiden im Angebot, und zwar sofort lieferbar. Quelle: Ines Sommer

25 Kilometer pro Stunde macht so ein Elektrofahrrad locker. Höchstens aber zehn Prozent mehr. „Und so bleibt das bei uns auch. Das ist schnell genug. Wir tunen nicht. Erstens ist das eine Straftat, zweitens sind die Bremsen dafür nicht ausgelegt und außerdem zahlt bei einem Unfall keine Versicherung“, macht Torsten Heiden den Schnell-Radlern eine klare Ansage. Und welche Marke kann der Fachmann empfehlen? „Deutsches von Bosch, das ist wirklich ein zuverlässiger Partner. Dort kann ich auch mal mit einem Ingenieur sprechen, um ein spezielles Problem fachlich und schnell zu lösen“, sagt er.

Mit kleinem Laden in Samtens fing alles an

Der gelernte Volkswerft-Rohrschlosser hatte umgesattelt auf Zweiradmechaniker und spezialisierte sich schließlich zum Fahrradmonteur. 2001 meldete der heute 47-Jährige sein Gewerbe an und eröffnete 2002 einen 30 m²-Laden in Samtens. „Doch die meisten Kunden kamen aus Stralsund, also habe ich mich 2005 entschlossen, aufs Festland zu wechseln, zunächst mit einem Laden am Bahnhof, den wir 2010 auch vergrößert haben.“ Ein Jahr später kam die Filiale in Knieper West in der Maxim-Gorki-Straße dazu. Doch auch dort platzte das Geschäft aus allen Nähten.

Unternehmen hat 16 Mitarbeiter

Kleine Fahr- und Laufräder in allen Farben hängen im Lichthof des Ladens im Grünhufer Gewerbegebiet. Quelle: Ines Sommer

Mit gemischten Gefühlen ließ sich Torsten Heiden auf einen Neubau im Grünhufer Gewerbegebiet ein. „Ich hatte Angst, dass uns dort keiner findet“. Zum Glück irrte er sich, denn schon zum Eröffnungstag im Februar 2011 kamen 300 Leute. Heute sind außer dem Chef noch 15 Mitarbeiter beim Unternehmen Heiden beschäftigt. Auch ein Lehrling gehört dazu. Allein 12 Verkäufer und Mechaniker arbeiten in Grünhufe.

Zum Unternehmen gehört der Verkauf auf rund 500 Quadratmetern, die Reparatur, aber auch der Verleih von allem, was irgendwie mit einem Fahrrad zu tun hat. Dafür steht ein riesiges Außengelände zur Verfügung, das bei dem derzeitigen Boom auch schon eng wird. Besonders stolz ist Torsten Heiden auf seinen Hol- und Bringe-Dienst. „Außerdem bekommt jeder, der sein hier gekauftes Fahrrad reparieren lässt, auch ein Ersatzfahrrad, damit er weiter mobil bleiben kann.“ Die Leute sind scheinbar zufrieden, denn allein 2019 zählte das Unternehmen des Stralsunders (Familie Heiden wohnt über dem Laden) 24 000 zahlende Kunden.

Vom Drei-Zonen-Sattel bis zum Hundekörbchen

Nie mehr einen Platten, nie mehr flicken oder Luft aufpumpen, das verspricht das neue Airless-System, das Torsten Heiden dem OB demonstriert. Quelle: Ines Sommer

Neben den bereits erwähnten E-Bikes stehen bei Heiden noch 1000 „normale“ Fahrräder – vom Ultramini-Fahrrad für Geschicklichkeitsspaß über Klappräder, Dreiräder, City- oder Trekking-Bikes, Cross- oder Fitnessrad, Rennrad bis hin zu Cycle Cross, Kompakträdern und farbenfrohen Kinderflitzern. Gängigste Marken sind Stevens und Cube. Von 300 bis 3000 Euro reicht die Spanne bei den großen Fahrrädern.

Aber auch Laufräder für die Lütten, Tandems für Unzertrennliche und Draisinen (Dreirad für Erwachsene) sind zu haben. An Anhänger und Körbchen für Wuffi und Co. ist ebenso gedacht. Fahrradtaschen, Spezialzubehör, Sattel (am gefragtesten ist übrigens der Drei-Zonen-Sattel für 20 Euro) und andere Teile liegen oder hängen im dreigeschossigen Laden in Grünhufe. So kann man allein aus 30 verschiedenen Gepäckträgern auswählen ...

Nie mehr einen Platten: Heiden verrät, wie es geht

Alexander Badrow im Land der 1000 Helme ... Quelle: Ines Sommer

Nie mehr einen Platten, nie wieder Schlauch flicken und schon gar nicht aufpumpen? Dass das geht, zeigte Torsten Heiden auch Oberbürgermeister Alexander Badrow, der sich am Donnerstag zu einem Besuch angesagt hatte. „Das System von Schwalbe nennt sich Airless, das weiße Teil kommt in den speziellen Reifen und schützt, falls spitze Gegenstände durchpieken“, erklärt der Fahrrad-Profi der staunenden Gästeschar. Und dann lädt der Hausherr den Stralsunder OB zu einer Fahrt auf dem Lastenrad ein. „Fährt sich wirklich gut, hätte ich nicht gedacht“, ist Badrow nach einer großen Proberunde durchs Gewerbegebiet begeistert.

Verrückte Werbung

Täuschend echt: Besonders an der Frontseite sieht der Transporter aus wie ein Polizeiauto. Genau den Effekt will Torsten Heiden vom gleichnamigen Fahrradhandel in Stralsund erreichen. Quelle: Ines Sommer

Übrigens: Firmen-Chef Torsten Heiden hat eine Vorliebe für besondere Werbung. Mal stellt er einen Trabi mit dem Firmenlogo an den Grünhufer Bogen. Der ist jetzt verkauft, prompt steht ein Krankenwagen an gleicher Stelle, um die Kunden zu locken. Mal ganz zu schweigen von alten Fahrrädern, die immer mal wieder den Grünhufer Bogen säumen. Leider ist das dreirädrige Fahrzeug, das ein wenig an Italien erinnert, kaputt gemacht worden.

Dafür leuchtet die grüne Firmen-Aufschrift auf einem Auto, das wie ein englisches Polizeifahrzeug aussieht. Also nicht erschrecken, mit diesem Transporter ist nämlich der Hol- und Bringedienst des Fahrradgeschäftes unterwegs ...

Von Ines Sommer