Stralsund

„Ich lag gerade noch am Strand und hab ein Fischbrötchen gegessen“, erzählt Kai von Häfen, ein Urlauber aus Niedersachsen, der sich am Dienstag spontan entschied, in Stralsund Blut spenden zu gehen.

Der 52-Jährige war gerade von seiner viertägigen Aida-Reise in die Hansestadt gekommen. Er und seine Frau hängten noch eine Woche Urlaub ran, um das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern zu erkunden. Doch anstatt gemütlich einfach nur im Strandbad zu entspannen, machte sich von Häfen auf zum Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes Vorpommern-Rügen (DRK).

„Ich hab zufällig in meine App geschaut und es waren noch Termine frei. Da dachte ich mir. ‚Warum nicht? Ich hab gerade Zeit und es dauert nicht lang‘“, erklärt er. So landete der Urlauber im Ärztehaus an der Schwedenschanze.

„Die Transfusion rettete mir das Leben“

Im Sommer geht die Blutspendebereitschaft in MV drastisch zurück. „Wir befinden uns mitten in einem Sommerloch. Damit gerät die Versorgungslage mit lebenswichtigen Blutpräparaten ins Wanken“, sagt Anja Wrzesinski, DRK-Pressesprecherin. Doch gerade wenn viele Urlauber in der Hochsaison zusätzlich auf Rügen oder in der Hansestadt Stralsund sind, häufen sich schwere Unfälle auf den Straßen, hinzu kommen Badeunfälle. So sind viele Krankenhäuser voll – und das Blut für Unfallopfer und Notpatienten wird knapper, obwohl mehr benötigt wird.

Noch sind ausreichend Reserven da. Doch dies könnte sich schnell ändern. „Wir suchen dringend Spender“, klagt Andrea Voellmer vom Blutspendedienst. „Das Angebot wird nicht ausreichend genutzt, nur 35 von 96 Terminen wurden wahrgenommen.“

Der Urlauber Kai von Häfen ließ sich am Dienstag im Ärztehaus Schwedenschanze Blut abnehmen.

Wie wichtig Spenden ist, hat Kai von Häfen am eigenen Leib erfahren. 1986 erlitt er einen schweren Motorradunfall. „Mein Unterschenkel war vollkommen zertrümmert. Es war sehr knapp, weil ich viel Blut verlor. Ohne die Transfusion wäre ich nicht mehr hier“, erinnert er sich und zeigt auf seine Narbe am Knie.

In Seefeld im Landkreis Wesermarsch, seiner Heimat, ist Blutspenden ein kleines Fest. Nach dem Piks wird zusammen gegrillt. „Ich gehe da mit meinen drei Kindern hin. Sie sollen lernen, dass überhaupt nichts dabei ist, spenden zu gehen“, erklärt der Familienvater.

Wie läuft eine Spende ab?

Jeden Dienstag und den ersten Freitag des Monats wird im Ärztehaus Schwedenschanze zwischen 13 und 19 Uhr Blut abgenommen. Vorab kann auf der Webseite ein Termin vereinbart werden, das ist allerdings kein Muss. Die ehrenamtliche Helferin Adriana Heinrichs empfängt die Spender und bietet Cola oder Wasser an.

Danach folgt ein kleiner Stich in den Finger, um die Hb-Werte zu ermitteln. Zudem muss ein Anamnesebogen ausgefüllt werden, bevor die Ärztin endgültig entscheidet, ob gespendet werden darf. „Grundsätzlich dürfen alle Personen zwischen 18 und 68 Jahren, die mehr als 50 Kilo wiegen und körperlich fit sind, spenden“, erklärt Voellmer. Eine Corona-Impfung sei kein Problem.

„Die Nadel tut nicht weh, Mückenstich ist schlimmer“

Die eigentliche Blutabnahme erfolgt auf einem gemütlichen Liegestuhl, der bei vielen so ähnlich im Wohnzimmer steht. „Die Nadel tut wirklich überhaupt nicht weh, da finde ich einen Mückenstich wesentlich unangenehmer“, kommentiert der Urlauber. In nur wenigen Minuten ist die Konserve auch schon voll und ein kleiner Verband wird angelegt.

Das DRK in Vorpommern-Rügen benötigt dringend Blutspenden. Wer zum spenden kommt, sollte seinen Personalausweis oder Reisepass nicht vergessen.

Im Nebenraum wartet schon die Belohnung: eine Tüte mit kleinen Leckerbissen. Der Niedersachse erhielt sogar ein Hexen-Eis. Mit gutem Gewissen geht es zurück ins Hotel, wo seine Frau auf ihn wartete. Mit seiner Spende könnte der Urlauber also vielleicht sogar dem ein oder anderen Stralsunder das Leben retten. „Schnappt euch den Personalausweis oder Reisepass und ab zum Blutspendedienst“, sagt Kai von Häfen. „Wer weiß, wann man einmal selbst auf eine Transfusion angewiesen ist.“

