Stralsund

Ein 14-Jähriger und ein 17 Jahre altes Mädchen aus Stralsund sind wieder aufgetaucht. Sie wurden seit Mittwoch gegen 17.40 Uhr vermisst. Die zwei Jugendlichen verließen am späten Nachmittag das Helios Krankenhaus in Stralsund und sind nun in Grimmen gefunden worden, wie die Polizei berichtet.

Die Beamten haben die beiden wieder ihren Eltern übergeben und bedanken sich für die Hilfe der Bevölkerung.

Von OZ