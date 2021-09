Stralsund: Verurteilter Mann von Polizei gestoppt 

Stralsund

Am Bahnhof in Stralsund hat die Polizei am Mittwochnachmitttag einen Reisenden gestoppt. Laut Polizeiangaben handelt es sich bei dem Mann um einen Straftäter.

Eine Überprüfung des Mannes ergab, dass er 2019 durch das Amtsgericht Unna wegen Diebstahl, Bedrohung und Sachbeschädigung verurteilt wurde. Der 36-Jährige hatte die Wahl zwischen einer Geldstrafe in Höhe von 1480 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 74 Tagen.

Bisherige Aufforderungen des Gerichts zur Begleichung der Schuld hatte der Mann ignoriert. Den Beamten der Stralsunder Polizei bestätigte er nun, dass er die geforderte Summe nicht aufbringen könne. In der Justizvollzugsanstalt Stralsund tritt er nun seine Freiheitsstrafe an.

Von Kira Schmidt