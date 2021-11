Stralsund: Vier Stunden warten auf den PCR-Test

Stralsund

Aus beiden Richtungen ging auf der Rostocker Chaussee am Montagvormittag nichts mehr. Die Zufahrt zum Kastanienweg war nur schwer zu erreichen. Bis zu vier Stunden standen die Menschen an, um zum Testzentrum des Helios Hanseklinikums am Krankenhaus West zu gelangen. Die erhöhte Nachfrage führte schon in den Vormittagsstunden des Montag zu Stau, bei dem sogar die Polizei eingreifen musste.

Klinikumspressesprecher Mathias Bonatz bestätigt den Andrang. „Aufgrund der hohen Corona-Inzidenz in unserem Kreis nimmt die Nachfrage nach PCR-Tests an unserem Abstrichzentrum am Krankenhaus West stetig zu. In der vergangenen Woche sind bereits 872 PCR-Tests vorgenommen worden. Das ist der zweithöchste Wert innerhalb einer Woche seit Pandemiebeginn.“ Das Aufkommen ist am Montag jedoch so groß, dass die Rostocker Chaussee dicht war. Bereits vor dem Mittag kam hier die Polizei zum Einsatz, um den Verkehr zu leiten. „Wir haben umgehend zusätzliches Personal bereitgestellt, um den Andrang möglichst rasch zu bewältigen“, berichtet Mathias Bonatz.

Viele Kinder in der Autokolonne

Die Polizei bat viele Leute im Stau, möglichst am Nachmittag wiederzukommen. Gegen 14 Uhr war zwar die Rostocker Chaussee frei und die Polizeikräfte wieder abgerückt, im Kastanienweg standen die Fahrzeuge jedoch bis zur Einfahrt. Zu beobachten war hier, dass sich in auffällig vielen Autos Kinder befanden.

Am frühen Nachmittag war zwar die Rostocker Chaussee wieder frei, die Schlange der Wartenden vor dem Testzentrum des Hanseklinikums staute sich jedoch noch weiter im Kastanienweg. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Darunter war auch Grit Dettloff mit ihren ein und vier Jahre alten Töchtern. Bereits um 9 Uhr stand sie auf der Rostocker Chaussee. „Ich habe eine Stunde gestanden, dann habe ich umgedreht. Wir haben dann erst mal Mittag gegessen und sind um 12 Uhr wieder los. Ich habe mir gedacht, dann kann die Kleine ihren Mittagsschlaf auch im Auto machen“, berichtet die Stralsunderin. Beim zweiten Anlauf ist sie extra aus der anderen Richtung gekommen, in der Hoffnung, als Rechtsabbieger schneller in den Kastanienweg zu gelangen.

„Im Kindergarten gab es einen positiven Fall, daher wurde für die Große vom Gesundheitsamt ein PCR-Test angefordert. Uns wurde gesagt, wir sollen zwischen 8 und 15 Uhr hier sein. Die Kinder sind heute schon durchs ganze Auto geklettert“, sagt Grit Dettloff. Nach dem Test hieß es nochmals auf dem Parkplatz warten auf die Nummer, mit der sie dann am nächsten Tag im Internet nach dem Ergebnis schauen kann. „Es ist doch klar, dass die Leute ihren Test am Montag hinter sich bringen wollen, da man ja dann sowieso bis zum Dienstag auf das Ergebnis warten muss und dann frühestens am Mittwoch wieder arbeiten oder sein Kind in die Einrichtung bringen kann“, erklärt sie sich den erhöhten Andrang.

„Ein Testzentrum reicht nicht mehr“

Ähnlich erging es Peggy Hannawald mit ihrem Sohn. Der für die Schule verpflichtende Schnelltest hatte bei ihm ein positives Ergebnis angezeigt. Nach einem Anruf beim Kinderarzt, verwies der umgehend an das Testzentrum. Nach dreieinhalb Stunden hatten sie nun das Ziel erreicht. Dass nur ein Testzentrum die oft benötigten PCR-Tests möglich macht, hält sie für fatal. „Viele Einrichtungen verlangen doch schon bei einem leichten Schnupfen einen PCR-Test. Es nimmt überhand und ist von einem Testzentrum nicht zu bewerkstelligen. Da brauchen wir mehr. Schließlich kommt nun die kalte Jahreszeit“, sagt die Stralsunderin.

Ein anderer Stralsunder stand ebenfalls seit 10 Uhr vier Stunden an. Er hat leichte Symptome. Angeordnet hat das Gesundheitsamt einen PCR-Test, da es bereits einen positiven Fall im Unternehmen gab. „Ich bin geschockt, was hier abgeht. Das ist eine Vollkatastrophe“, meint der Hansestädter. Für ihn war es der zweite Test hier. Ist der wieder negativ, muss das Amt entscheiden, ob er wieder arbeiten gehen darf.

Vier Stunden angestanden hat auch die Stralsunderin, die bereits positiv getestet wurde. „Die Polizei kam an die Autos und hat gefragt, warum man ansteht. Da ich bereits positiv bin, sollte ich auch in der Schlange bleiben“, sagt die Frau, die sich hier um 10 Uhr eingereiht hatte, da sie auf eine erneute Kontrolle angewiesen ist.

Von Wenke Büssow-Krämer