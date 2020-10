Stralsund-Visite beim Urlaub im eigenen Land 

Stralsund

Eigentlich sollte es für Olaf Fischer und seine Frau nach Ägypten gehen. Doch Corona machte den beiden einen Strich durch die Rechnung. Stattdessen entschied sich das Ehepaar, Urlaub im eigenen Land zu machen.

„Wir haben die Hütte meinen Chefs in Loissin angemietet. In Stralsund haben wir einen Stadtbummel gemacht und waren im Museumshaus. In Greifswald waren wir bereits am Strand und auf dem Dom“, sagt der 53-Jährige, der aus Ahaus im Münsterland kommt.

Eigentlich ist Olaf Fischer ein begeisterter Dartspieler. Doch den Pfeil hing er an den Nagel. Aber warum? „Es war ein teures Hobby. Natürlich nicht das Dartspielen an sich. Aber wenn man mit den Freunden danach noch ins Restaurant gegangen ist, kam einiges zusammen“, erklärt er.

Von Christin Lachmann