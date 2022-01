Monatelang war die Halle gesperrt. Denn Anfang August hatte ein Wasserrohrbruch für so große Schäden gesorgt, dass der Boden komplett ausgetauscht werden musste. Doch Handwerker waren schwer zu bekommen. Wir sagen, wann Schulen und Vereine wieder hier Sport machen können.

Nach großem Wasserschaden: Vogelsang-Halle in Stralsund öffnet wieder für den Sport

