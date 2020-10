Stralsund

Es muss ein erhabener Moment für Pastor Winfried Wenzel gewesen sein. Der Musiker Stefan Zeitz nahm die fertig restaurierte Orgel in der Dorfkirche im Stralsunder Ortsteil Voigdehagen ab, spielte eine Sonate des Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy. „Das zu hören war einfach grandios“, blickt der Vorsteher der Kirchengemeinde Stralsund Heilgeist-Voigdehagen zurück. „Es wurde langsam dunkel. Da habe ich die ganze Kirche restauriert vor mir gesehen.“

Vielleicht hat es mit dem feinen Klang des Instruments zu tun, dass Wenzel schon eine deutliche Ahnung davon bekam, wie der Innenraum und der Altar nach einer Restaurierung aussehen könnten. Aber nun war erst mal die Orgel an der Reihe. Ihr Sound sei „typisch frühromantisch, also noch nicht so verwaschen wie die spätromantischen Orgeln später“, formuliert der Pastor. „Sie hat noch die Klarheit der Romantik. Sehr weich und rund.“

Leute hörten drinnen und draußen zu

Nachdem die Orgel immer wieder ganz oder teilweise defekt war und vielfach repariert wurde, fiel sie 2018 ganz aus. Ein neuer Motor musste her. Seitdem wurde sie von der Orgelbaufirma Scheffler aus Brandenburg grundlegend restauriert. Zudem reinigte und ergänzte der Stralsunder Restaurator Leonard John den Prospekt der Orgel.

Anstatt der Ersatzzinkpfeifen konnten wieder glänzende Zinnpfeifen eingesetzt werden. Quelle: Pressestelle der Stadt Stralsund

Vor eineinhalb Wochen ist das Instrument wieder eingeweiht worden. „Die Kirche ist nicht besonders groß, aber sie war mit etwas über 50 Leuten voll. Mehr geht gar nicht in dieser Situation“, berichtet der Pastor. „Wir haben den Gottesdienst auch nach draußen auf die Pfarrwiese übertragen. Dort standen weitere Leute und haben zugehört.“ Nach dem Gottesdienst stellten die beiden Musiker Martin Rost, Kantor in der Stralsunder Marienkirche, und Michael Blohm die Orgel in etwa 20-minütigen Konzerten vor.

Originalpreis der Orgel: 1800 Taler

Im Oktober 1846 hatte Carl Friedrich Buchholz begonnen, das Instrument in der Kirche aufzustellen. Es ist für eine Dorfkirchenorgel mit 15 Registern auf zwei Manualen und Pedal vergleichsweise groß. Als Vorbild für die äußere Gestalt der Voigdehäger Orgel, die damals 1800 Taler kostete, diente jene in der Nikolaikirche in Berlin, die 1944 zerstört wurde.

Im Laufe der Jahre war die Orgel der Kirche St. Maria mehrfach kaum oder gar nicht mehr spielbar, weiß Pastor Wenzel zu berichten. 1953 wurde sie deshalb von Barnim Grüneberg, der bis 1945 Orgelbauer in Stettin war, für 1250 DM bereits generalüberholt. 1978 nistete sich jedoch ein Marder ein und zerstörte die Mechanik. Vor fast 20 Jahren reparierte Rainer Wolter die Orgel und versah sie mit einem gebrauchten Orgelmotor. Das machte sie bis vor zwei Jahren notdürftig spielbar. Dann blieb sie stumm.

Kosten der aktuellen Restaurierung: 92 000 Euro

Um wieder auf ihr spielen zu können, musste Geld eingesammelt werden. Die Arbeiten haben 92 000 Euro gekostet, erzählt der Pastor. „Wir haben vom Land 30 000 Euro bekommen. Die Stiftung Orgelklang der evangelischen Kirche hat 5000 Euro dazugegeben. Außerdem haben zwei Schwestern immer wieder Geld gespendet. Ich denke, es waren 15 Prozent. Und in den vergangenen Jahren gab es immer wieder weitere Spenden. Den Rest hat dann die Kirchengemeinde dazugegeben und auch die Stadt hat uns geholfen.“

Pastor Winfried Wenzel Quelle: Privat

Die beauftragte Firma Scheffler konnte die Fertigstellung wegen der hohen Auslastung erst für 2020 zusagen. Doch das Warten hat sich gelohnt. Der Originalzustand ist nun, soweit möglich, nun auch in Details wieder hergestellt.

Hoffen aufs Wandelkonzert

„Wir haben vor, im nächsten Jahr eine oder zwei Festwochen im Frühjahr zu machen, um das, was jetzt bei der Einweihung nicht möglich war, mit ein paar schönen Konzerten nachzuholen“, kündigt Winfried Wenzel an. Ein Wandelkonzert ist in der Überlegung, also mehrere kleine Konzerte in zwei oder drei Kirchen, sodass für die Zuhörer ein Klangvergleich möglich sein wird. „Wir hoffen, dass Corona so etwas nicht weiterhin blockiert.“

Wer die neue Orgel hören möchte, muss aber nicht bis zum kommenden Jahr warten. Der nächste Gottesdienst wird in der Kirche am Totensonntag, 22. November, abgehalten.

Von Kai Lachmann