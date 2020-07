Stralsund

Bach und Händel, wenn David Pérez Anido auf die deutschen Meister der Barockmusik zu sprechen kommt, leuchten seine Augen. „Für mich war Deutschland als Zentrum alter Musik stets so etwas wie ein Sehnsuchtsziel“, sagt der 23-jährige Kubaner. Die Musik hat ihn früh in den Bann gezogen. Mit drei Jahren sang er schon in einem Kinder- und Jugendchor in Havanna. Am Mittwochabend, 20 Uhr gibt der Bariton David Pérez Anido ein Konzert in der Stralsunder Marienkirche, gemeinsam mit Kantor Martin Rost an der Orgel.

Ein Lächeln, das einnehmend ist

Der Weg bis hierhin war für den jungen Mann vollgepackt mit viel Lernen und spannenden Erlebnissen, die ihn immer wieder auf neue Ideen brachten. Familiär ist Pérez Anido musikalisch eher nicht vorbelastet. „Papa hat Automechaniker gelernt und ist heute Rechtsanwalt. Mein älterer Bruder ist ebenfalls Automechaniker.“ Auch er hat diesen Beruf erlernt. „Automechaniker sind auf Kuba gefragte Leute“, sagt er verschmitzt. Es ist dieses freundliche Lächeln, das seine Gesprächspartner schnell für ihn einnimmt.

Papstbesuch auf Kuba wurde zu musikalischem Höhepunkt

Und so erzählt er mit strahlenden Augen, wie der Besuch von Papst Benedikt XVI. 2012 in Havanna für seine musikalische Leidenschaft zu einem Höhepunkt für ihn als katholisch getauften Christen wurde. „Unser Chor hatte gemeinsam mit anderen Chören eine Einladung bekommen, in der Heiligen Messe zu singen“, sagt Pérez Anido. Damals hatte er sich neben dem Gesang bereits schon für das Dirigieren interessiert. Es sollte seine zweite Passion werden, die ihm gewissermaßen im Blut lag. „Meine Eltern haben sich oft amüsiert, wenn im Fernsehen Musik lief und ich davor stand und mit meinen Händen große Gesten machte, als wenn ich einen Chor dirigiere.“ David Pérez Anido vertiefte seine Ausbildung in einem vierjährigen Studium im Operngesang und Chorleitung am Konservatorium in Havanna. „Abschluss mit Note 1, sagt er stolz.

Studium am Institut für Kirchenmusik Greifswald

Es hat ihm geholfen, dass er parallel zur Ausbildung ein Kammerorchester und einen Kammerchor zusammenstellte und mit den Musikern arbeitete. „Es war nicht nur gut, um praktische Erfahrungen zu sammeln. Die Psychologie, Menschen so durch die Musik zu führen, dass sie zu einem Klangkörper werden, bekommt man nicht nur durch das Studieren“, hat er dabei gelernt. In Havanna lernte David Pérez Anido bei einem Festival mit Musik alter Meister Martin Rost kennen. Der Stralsunder Marienkantor eröffnete ihm eine Möglichkeit, im Land von Bach und Händel einen Aufbaustudiengang als Leiter für Chor und Orchester aufzunehmen. 2018 schrieb er sich am Institut für Kirchenmusik und Musikwissenschaft der Universität Greifswald ein. Am 5. Juli hat er hier sein Studium abgeschlossen – natürlich mit der Note eins.

Erster großer Auftritt nach dem Studium

Das Konzert heute Abend in St. Marien ist sein erster Auftritt nach seinem Studium. Gemeinsam mit Martin Rost hat er dafür ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Es erklingen festliche Präludien und Orgelchoräle norddeutscher Meister der Barockzeit, gespielt an der monumentalen Stellwagen-Orgel von 1659. Im Mittelteil bringen beide Solisten Arien und Lieder sowie Orgelmusik der Romantik zu Gehör, die David Perez Anido und Martin Rost von der romantischen Grüneberg-Orgel von 1906 im Seitenschiff darbieten. Das Programm ist zugleich eine Begegnung von „alter“ und „neuer“ Welt – es erklingen neben europäischen Werken auch wenig bekannte Musikstücke aus Argentinien, den USA und Kuba. Eintrittskarten (8,-/5,- Euro) sind ab 19.30 Uhr an der Abendkasse erhältlich.

Von Jörg Mattern