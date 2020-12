Stralsund

Von der Idee, den Spaziergang am 1. Advent mit einem Altstadt-Einkauf zu verbinden, war meine Freundin begeistert. Während sie sich sonst an winterlichen Sonntagen lieber in den Sommer träumt, stand sie früh auf, machte Frühstück und erstellte einen Anlaufplan für die Geschäfte. Die Idee: In Ruhe und bei einer Tasse Glühwein möglichst viele Weihnachtsgeschenke bei lokalen Händlern kaufen, bevor die stressige Vorweihnachtszeit beginnt.

Doch daraus wurde nichts. Als wir am Anfang der Ossenreyerstraße standen, war klar: Kaum ein Händler macht mit. Nur eine Handvoll Geschäfte nutzte den letzten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres 2020. Wer ab 13 Uhr für Kunden öffnete, war leicht zu sehen. Denn etliche Menschen schlenderten durch die Innenstadt. Vor den geöffneten Läden bildeten sich dabei kleine Menschenschlangen. Vor dem Nanu-Nana war sie so lang, dass wir uns dazu entschieden, unter der Woche wiederzukommen. Dann würden sich die Kunden auch wieder auf mehr Läden verteilen.

Von Kay Steinke