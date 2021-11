Stralsund

Es gab einige Jahre im Leben des Speichers, in denen hier fast nur Frauen arbeiteten. Heute dreht sich hier wieder alles um Frauen – genauer um deren Gesundheit. Als kaum noch etwas von dem historischen Gebäude der Böttcherstraße 34 übrig war, haben Dr. Frank Ruhland und Dr. Carsten Hielscher es in ihr Gynäkologie Kompetenzzentrum verwandelt. Dafür wurden sie in diesem Jahr mit dem Koggensiegel des Bürgerkomitees „Rettet die Altstadt Stralsund“ geehrt.

Altstadt-Ambiente mit Industriecharme

„Wir haben bewusst in der Altstadt nach einem repräsentativen Standort gesucht“, erklärt Frank Ruhland. Der Speicher in der Böttcherstraße bot eine der nur noch wenigen und wohl eine der größten Ruinen in der Innenstadt. „Ich mag diesen Industriecharakter und dass er noch ausreichend Möglichkeiten bot, selbst zu gestalten“, blickt der Gynäkologe zurück. Hier waren sich die beiden Kollegen von Beginn an einig. Ein reiner Zweckbau irgendwo auf der grünen Wiese am Stadtrand war nie eine Option. „Das wäre tatsächlich nicht befriedigend gewesen“, meint auch Carsten Hielscher. „Man verbringt schließlich einen großen Teil seiner Zeit auf Arbeit. Dann doch angenehm im Ambiente des Welterbes“, so der Stralsunder.

„Außerdem kommen unsere Patienten von weit her, legen manchmal 100 bis 150 Kilometer zurück. Auch ihnen möchte man ein ansprechendes Ambiente bieten“, sagt Frank Ruhland. Auf diese Weise werden aber nicht nur die auswärtigen Patientinnen in Stralsunds Innenstadt gelotst. Bei mancher Einheimischen weckt der Arztbesuch hier Erinnerungen. „Es kamen auch ältere Patientinnen, die berichteten, dass sie hier in diesem Gebäude tätig waren“, sagt Carsten Hielscher.

Der Speicher in der Böttcherstraße 34 Das heutige Grundstück der Böttcherstraße 34 weist auf dem „Staude-Plan“ von 1647 zwei Giebelhäuser aus, welche wahrscheinlich bei der Belagerung der Stadt durch den Kurfürsten von Brandenburg im Jahre 1678 vollkommen zerstört wurden. Sage und schreibe bis 1863 entstand auf den damals noch zwei Grundstücken kein neues Gebäude. Vielmehr nutzte man die Fläche als Obstgarten. 1844 erwarb der Kaufmann und Brauer Friedrich Theodor Musculus den Garten. Sein Sohn Friedrich Johann ließ dann im Jahre 1863 einen großen Getreidespeicher errichten. Mitte der neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts gehörte der Speicher der Firma „T. W. Becker & Sohn“, vormals „A. G. Hoffmann Oel- und Wagenfett-Fabrik“. 1899 begann für den Speicher dann die Zeit der Firma Carl Lange, die Ende März 1870 in Räumen der Heilgeiststraße 52 gegründet wurde und zunächst mit Tapeten, Zimmerdekorationen und Herrengarderoben handelte. Seit 1876 verkaufte die Firma hauptsächlich Säcke und wasserdichte Planen. Der Speicher in der Böttcherstraße wurde als Lager und Umschlagsplatz genutzt. Vielen Stralsundern ist das Unternehmen, dass sich in DDR-Zeiten auf die Herstellung von Zelten konzentriert hatte, noch unter dem Namen Plakotex bekannt. Im Herbst 1997 meldete die Zelt- und Planenfabrik Carl Lange GmbH Konkurs an. Seit dieser Zeit stand der Speicher leer. Nachdem im März 2004 auch noch das Dach einstürzte, war das Gebäude dem Verfall preisgegeben.

Der Weg von der Speicherruine zum Gynäkologie Kompetenzzentrum war jedoch kein einfacher. Nicht grundlos haben der Zustand in Verbindung mit der Größe des Gebäudes zuvor Interessenten fern gehalten. Die Vorstellungen mussten angepasst, Ständerwerk und Decken rausgenommen werden. „Was nicht Schwamm war, war Chemie“, erinnert sich Frank Ruhland. Für ihre Wünsche und Pläne setzten die Bauherren auf die fachkundige Umsetzung durch das Architekturbüro Mittelbach und das Ingenieurbüro Michael Arndt. „Auch die Stadterneuerungsgesellschaft hat uns dabei stets unterstützt“, so Frank Ruhland.

Gynäkologische Spezialisierungen unter einem Dach

Im Frühjahr konnte der Umzug der Praxis, die zuvor im Hanseklinikum ansässig war, in die Böttcherstraße vollzogen werden. Mehr Grundfläche erlaubte auch die räumliche Trennung der Fachärzte und deren Spezialgebiete. Während Dr. Carsten Hielscher auf der einen Hälfte der ersten und zweiten Etage seine gynäkologische Praxis und das onkologische Zentrum eingerichtet hat, hat Dr. Frank Ruhland gegenüber reichlich Platz für sein Zentrum für Fetomaternale Medizin. Im Erdgeschoss findet sich ein Seminarraum wieder. Im Obergeschoss wurden zwei Wohnungen ausgebaut.

Die neuen Räumlichkeiten bieten nicht nur mehr Annehmlichkeiten für die Patientinnen des wachsenden Einzugsgebietes, sondern machten damit verbunden auch eine Vergrößerung des Teams notwendig und möglich. Insgesamt sechs Ärzte und 17 weitere Mitarbeiter vereinen nun diese Subspezialisierungen unter einem Dach. Somit ist es letztlich die hier gebündelte fachliche Kompetenz und auch Ausstattung – die die Patientinnen mit Krebs oder Problemschwangerschaften auch aus der Ferne an den Sund führt.

Prominentes Gebäude mit Geschichte

Ein Blick in die Hallen von Plakotex (Sacklange) in der Böttcherstraße 34 im Dezember 1987. Quelle: Harry Hardenberg

„Dieser Speicher ist ein ganz prominentes und wichtiges Gebäude in der kleinen Straße. Und mit seinen Ausmaßen auch wichtig für die Stadt. Außerdem hat es eine sehr interessante Geschichte und es freut uns, dass man sich dieser angenommen hat“, begründet Dr. Rupert Eilsberger vom Bürgerkomitee „Rettet die Altstadt“ die Entscheidung, für die gelungene Erhaltung das Koggensiegel zu verleihen. Die Bauherren wollen die Geschichte des Hauses demnächst auch mit einer Schautafel im Eingangsbereich in Erinnerung halten. Das Bürgerkomitee verlieh das Koggensiegel in diesem Jahr außerdem auch für die Sanierung der Papenstraße 28.

Von Wenke Büssow-Krämer