Stralsund: Vorsorgliche Quarantäne in Schulen, Horten und Kitas angeordnet

Stralsund

Schulen, Horte und Kitas in Stralsund sowie im Landkreis Vorpommern-Rügen haben weiter mit Fällen von Coronavirus-Infektionen zu kämpfen. Stefanie Skock von der Öffentlichkeitsarbeit der Kreisverwaltung zum letzten Stand von Montag, 17 Uhr.

Klassen an Schill- und Sarnow-Schule in Quarantäne

Danach wurde an der Stralsunder Grundschule „ Ferdinand von Schill“ am vergangenen Freitag für eine Klasse vorsorglich Quarantäne bis zum 25. November angeordnet, nachdem offenbar ein Schüler positiv getestet worden war. Ähnlich die Lage an der Karsten-Sarnow-Grundschule. Hier hatte eine Schülerin Kontakt zu einem Infiziertenfall aus dem Landkreis. Ihre Klasse wurde bis zum 23. November in Quarantäne geschickt.

Schüler mit Kontakten zu Corona-Fällen

An der Stralsunder Jona-Schule gab es ebenfalls einen Hinweis auf eine Schülerin, die Kontakt zu einem Virus-Fall aus dem Landkreis hatte. Für die Schüler ihrer Klasse gilt Quarantäne bis zum 24. November. Für eine Klasse des Hansa-Gymnasiums Stralsund gilt die Quarantäne noch bis zum 20. November. Auch hier hatte ein Schüler Kontakt zu einem Corona-Fall aus dem Kreis.

Nachdem sich an der Integrierten Gesamtschule Grüntal eine Lehrerin bei einer anderen Person im Landkreis infiziert hatte, haben Folgefälle in fünf verschiedenen Klassen der IGS dazu geführt, dass die angeordnete Quarantäne bis 23. November gilt. Alle Klassen der Schule befinden sich seit Montag im Distanzunterricht zu Hause. Auf der Internetseite der Schule gibt Schulleiter Ralph Renneberg seiner Hoffnung Ausdruck, dass ab Montag wieder zum Präsenzunterricht übergegangen werden kann.

Kindergruppen in Quarantäne

Für Kita und Hort des Montessori Kinderhauses Stralsund gilt nach Verdachtsfällen bei Kindern nach der Schließung der jeweiligen Gruppen eine Quarantäne bis zum kommenden Montag. Betroffen ist auch das IB-Hortzentrum „Pfiffikus“. Hier meldet das Landratsamt die Schließung der definierten Gruppen sowie eine Quarantäne bis zum 23. November.

Aus dem Landkreis werden weitere Fälle gemeldet, so an der Freien Schule Rügen in Dreschwitz, der Regionale Schule „Am Rugard“ Bergen, der Kita „Seesternchen“ in Prora und dem Hort „Villa Kunterbunt“ in Barth.

Von Jörg Mattern