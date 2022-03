Stralsund

Die Luftverschmutzung durch Braunkohlekraftwerke und Ofenheizungen, wilde Mülldeponien, ungeklärte Abwässer, das Gülleproblem in der industriellen Landwirtschaft, die Sondermülldeponie Schönberg, das Kernkraftwerk bei Greifswald – die Umweltverschmutzung war auch im Norden der DDR in vielen Bereichen gravierend.

Umweltrecht in der DDR

Der Meeresbiologe Dr. Michael Kreuzberg gründete Mitte der 1980er-Jahre die „Interessengemeinschaft Stadtökologie Warnemünde“, die für die Einhaltung von DDR-Umweltrecht eintrat. Doch in den Augen der Stasi waren Umweltgruppen „feindlich-negative Kräfte“, die das Ansehen der DDR schädigen würden.

Dr. Kreuzberg hat umfangreiche Stasi-Unterlagen zur Überwachung der Umweltbewegungen im DDR-Bezirk Rostock ausgewertet. In Stralsund stellt er seine Erkenntnisse bei einem Vortrag mit anschließendem Gespräch vor, und zwar am Dienstag, 29. März, um 19 Uhr in dem Vortrag „Für klare Luft und sauberes Wasser – Umweltbewegung und Stasi im DDR-Bezirk Rostock“.

Eintritt ist frei

Die Veranstaltung findet in der Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen, Geschäftsstelle Stralsund, Tribseer Damm 76, statt. Die anschließende Gesprächsrunde moderiert Dr. Volker Höffer vom Stasi-Unterlagen-Archiv in Rostock.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Eintritt zu Vortrag und Gespräch ist frei. Es gelten die aktuellen Auflagen zum Infektionsschutz.

Von iso