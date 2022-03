Stralsund

Die 5. „Windflüchter“-Charity-Gala in Stralsund wird spektakulär. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, setzen die Macher der Benefiz-Veranstaltung der Stiftung „Betroffen“ um Prof. Matthias Birth im Frühjahr 2022 auf eine prominente Mischung von Künstlern aus Entertainment, Musik, Akrobatik und Literatur. Wer dabei sein will, sollte schnell sein. Denn der Vorverkauf für die Gala am 23. April im Störtebeker Brauquartier hat in dieser Woche begonnen, die exklusiven Tickets sind meist nach wenigen Tagen vergriffen.

Das musikalische Herz der Veranstaltung bildet in diesem Jahr das Berlin Show Orchestra, welches sowohl als Einzelpart der Gala als auch als Background für die weiteren Solokünstler auf der „Windflüchter“-Bühne präsent sein wird. Durch das Programm wird Andrea Ballschuh, Moderatorin und Botschafterin der Kampagne „MV gegen HPV“, führen, genaue wie der Schauspieler Lenn Kudrjawizki.

Sie bilden das Moderatoren-Duo: Lenn Kudrjawizki (links, bekannt aus dem Kroatien-Krimi) und Andrea Ballschuh, die viele Jahre die Sendung „Sonntags“ moderiert hat. Quelle: dpa

Welche Künstler bereits zugesagt haben

Einen besonderer Showact werden die vergoldeten Akrobaten des Duos LaMetta sein, die mit kraftvollen Handstandbalancen und geschmeidiger Performance der Schwerkraft trotzen.

Für eine Premiere im Störtebeker Brauquartier wird der Schauspieler Phillipp Richter sorgen, der bei seiner musikalischen Lesung von Pianist Valentin Kuhn begleitet wird und das Publikum in ein ganz besonderes „Wunderland“ entführen soll.

The Dark Tenor in Berlin. Mit diesem Pseudonym ist der amerikanische Sänger Billy Andrews seit fünf Jahren als Grenzgänger und Brückenbauer zwischen Klassik, Pop und Rock unterwegs. Mit über 200 000 verkauften Alben und mehreren Chartplatzierungen gehört The Dark Tenor zu den erfolgreichsten Künstlern in diesem Genre. Quelle: Frank Hoensch

Weitere Künstler, die bereits zugesagt haben, sind unter anderem Billy Andrews alias The Dark Tenor, der Entertainer Marc Marshall und Bryan Staff, der auf Wunsch vieler Gala-Gäste wieder an Bord ist und das Publikum mit eingängiger Stimme und Tophits wieder zum Tanzen bringen soll. Erwartet werden kann zum Jubiläum jedoch noch mehr Prominenz. Denn die eine oder andere Überraschung halten sich die Gala-Veranstalter noch offen.

Mit seinen Bühnenprogrammen entführt der leidenschaftliche Entertainer Marc Marshall in die grenzenlose Welt der Musik. Quelle: Kerstin Joensson/hfr

Eine Gala für den guten Zweck

Gutes tun und Angenehmes auf unterhaltsame Art mit dem Nützlichen verbinden – das ist das Ziel der Benefizveranstaltung „Windflüchter“ Charity-Gala, welche 2017 durch Prof. Matthias Birth ins Leben gerufen wurde, um Spenden für die Projekte der Stiftung „Betroffen“ zu sammeln. So soll es auch 2022 weitergehen, nachdem die 4. „Windflüchter“-Charity-Gala im Sommer 2021 sehr emotional wurde, als MVs Landeschefin Manuela Schwesig (SPD) vor dem Publikum offen über ihre Krebserkrankung sprach.

Wofür die Stiftung „Betroffen“ steht

Trotz Pandemie und Krieg in Europa will die Stiftung „Betroffen“ lebensbedrohliche gesundheitliche Probleme der Menschen nicht aus den Augen verlieren. Die Projekte und der finanzielle Einsatz gehen zugunsten von Krebspatienten in der Region Vorpommern-Rügen und deren Angehörigen, wie Menschen, die durch ihre Krankheit unverschuldet in eine finanzielle Notlage gekommen sind oder der Erfüllung von letzten Wünschen Schwerstkranker.

Wer es besonders exklusiv mag, kann für 2500 einen VIP-Tisch buchen

Der Vorverkauf für die Karten hat gerade begonnen. Wer dabei sein will, sollte schnell zuschlagen, denn die Anzahl der Gäste ist begrenzt. Tickets sind ab 165 Euro pro Person erhältlich. Gebucht werden kann für 2500 Euro aber auch ein exklusiver Tisch für zehn Personen inklusive VIP-Shuttle. Für den Verkauf wurde eine extra Website unter www.windfluechter-gala.de/tickets eingerichtet.

Von Kay Steinke