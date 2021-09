Stralsund

Es hat wohl seine Gründe, dass oft vom „schmutzigen Wahlkampf“ die Rede ist. Dies beschreibt dann aber offenbar nicht nur den Umgang der Bewerber untereinander, sondern auch die Reaktionen mancher Wähler auf die optischen Wahlanreize. So kommt nun auf einen 78-jährigen Stralsunder ein Ermittlungsverfahren zu.

Er wurde von Polizeibeamten auf Streife in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erwischt, wie er mit einem schwarzen Stift ein Wahlplakat der SPD in der Vogelsangstraße beschriftete. Der Schaden hält sich mit geschätzten 100 Euro zwar im gemäßigten Rahmen, doch bekommen die Beamten derzeit jede Woche Anzeigen dieser Art auf den Tisch.

Heruntergerissene Plakate, rote Punkte auf der Nase oder aufgemalte Masken auf den Gesichtern der Kandidaten sind inzwischen ein gewohnter Anblick und erfüllen dennoch den Straftatbestand einer Sachbeschädigung, die auch geahndet wird. Besonders aufwendig wurde nun aber die Verschandelung von Wahlplakaten der Linken-Landtagskandidatin Olga Fot betrieben, die in den Bereichen Grünhufe und Knieper West aushängen.

Viel Aufwand für Beleidigungen

Mit sehr viel Akribie wurde ihr Name hier um einige Buchstaben verlängert, so dass aus ihm ein Schimpfwort wurde. Auffällig ist dabei, dass die aufgeklebten Buchstaben in Schriftart und -größe ziemlich genau auf den Plakatdruck abgestimmt sind, worin offenbar viel Zeit investiert wurde. Dadurch ist die Veränderung jedoch nicht sofort zu erkennen ist und könnte als echter Name angesehen werden.

Olga Fot hat auf ihrem Facebook-Profil bereits eine Stellungnahme dazu abgegeben. „Ich selbst fand es amüsant und habe auch festgestellt, dass das neue Design meines Plakates mir zu überregionaler Bekanntheit und Zuspruch verholfen hat, was für eine Politikerin essenziell ist. Das Internet macht’s möglich“, gibt sich die Linken-Landtagskandidatin gelassen. „An erster Stelle ist es keine Beleidigung, die mich trifft. Vielmehr sagt es alles über diejenigen aus, die so etwas tun.“

Anzeige der Sachbeschädigung

Im Rahmen ihrer Möglichkeiten reagieren die Kandidaten und deren Parteien auf Beschädigungen oder Bemalungen. „Wenn wir davon erfahren, reagieren wir auch“, erklärt Matthias Schmeißer, Geschäftsführer des Kreisverbandes der Linken. So hat der Kreisverband die Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht.

Olga Fot selbst hat außerdem eine Beleidigung im öffentlichen Raum angezeigt. „Einer sachlichen Debatte stellen wir uns immer gern, aber nicht auf diesem Niveau“, begründet Matthias Schmeißer.

Werden derartige Verunstaltungen entdeckt, wird möglichst schnell gehandelt. „Es vergeht in Wahlzeiten keine Woche, in der ich nicht die Aufstellerfirma informiere, dass irgendwo Plakate abzunehmen oder zu ersetzen sind“, so der Kreisgeschäftsführer. Wenn diese aber besonders hoch hängen, ist manchmal ein Auswechseln nicht möglich, ohne andere darunter hängende Plakate zu beschädigen. Wurden dann auch alle Drucke dieser Kandidatin bereits ausgehängt, könne nur noch gegen andere Parteiplakate ausgewechselt werden.

Beschädigte Wahlplakate in Stralsund. Gesehen auf dem Grünhufer Bogen (SPD) und am Frankendamm (Grüne). Quelle: Kai Lachmann

Olga Fot, ihre Parteifreunde und Bekannten haben die aufgeklebten überflüssigen Buchstaben bereits teilweise wieder entfernen können. Aufgrund der Höhe sind aber eben nicht alle Plakate erreichbar.

Manche Wähler möchte die Partei offenbar am liebsten am Boden sehen. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Dennoch hat der Linken-Kreisgeschäftsführer das Gefühl, dass sich diese Vorfälle nun häufen. „Es hat jetzt eine schlechtere Qualität angenommen. Ich würde mir da mehr Sachlichkeit wünschen“, Matthias Schmeißer.

Von Wenke Büssow-Krämer