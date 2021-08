Stralsund

„Der einsamste Pilgerweg der Welt.“ Als die damalige Berlinerin Stefanie Jarantowski einen Bericht über den fast 650 Kilometer langen Olavsweg mit dieser Überschrift in die Hände bekam, wusste sie sofort, dass das ihr nächstes Ziel wird: Norwegen. In die Natur. Und in die innere Einkehr, um zu ergründen, was sie nun mit ihrem Leben anfangen möchte. Denn mit Mitte 30 war sie an einem Punkt angekommen, an dem fast alles offen war.

„Ich hatte gerade meine Firma verkauft. Anstatt 100 E-Mails pro Tag bekam ich null“, blickt sie heute auf die Zeit vor zwei Jahren zurück. Sie fühlte sich ausgebremst, aber es war die richtige Entscheidung. Denn nachdem sie 2012 im Alter von 28 Jahren www.eventsofa.de gründete, eine Plattform, auf der Kunden einen für ihren Anlass passenden Veranstaltungsort finden können, arbeitete sie jahrelang fast pausenlos. Das Unternehmen baute sie so ohne fremdes Geld auf.

Firma verkauft – glücklicherweise vor Corona

2017 nahm sie sich eine kurze Auszeit und wanderte auf Rügen. Da sie in Greifswald studiert hatte, war ihr Vorpommern nicht fremd. Der Abstand zur Hektik ihres Alltags öffnete ihr die Augen: „Mich hat die Arbeit nicht mehr glücklich gemacht.“ Zwei Jahre später verkaufte sie „ihr Baby“ an eine andere Firma für eine Summe, über die Stillschweigen vereinbart wurde. Es war der richtige Zeitpunkt. Denn ein knappes Jahr später brachte Corona die Branche zum Zusammenbruch.

Zur Galerie Stefanie Jarantowski hat zahlreiche Fotos gemacht. In ihrem Buch ist eine Auswahl veröffentlicht. Die Bildbeschreibungen stammen von der Autorin.

Wie sollte es also weitergehen? „Ich hätte nach dem Verkauf nach Mallorca oder Kreta ziehen können, habe mich aber bewusst für Stralsund entschieden.“ Stralle statt Malle sozusagen. „Hier lebe ich jetzt meinen Traum, Bücher am Meer zu schreiben“, schwärmt Jarantowski und hält dabei ihr Erstlingswerk in der Hand: „Abenteuer Olavsweg – Eine Frau pilgert den Neuanfang“. Der eindrucksvolle, knapp 300 Seiten starke Reisebericht findet seine Leserschaft, die zweite Auflage ist bereits auf dem Markt. Dass ihr Weg in die Hansestadt führen würde, war ihr damals, als sie mit ihrem Mann nach Norwegen reiste, noch nicht bewusst.

Schlaflosigkeit statt Cocktails

Als die beiden in Kiel am Hafen auf die Fähre nach Norwegen warteten, war die Lektüre des Olavsweg-Artikels gerade mal zwei Wochen her. Warum diese Eile? Jarantowski beantwortet das mit den ersten Sätzen in ihrem Buch: „Für mich ging es ums Überleben. Ich musste raus. Ich musste weg. Erst dachte ich, es würde alles anders und leichter werden, wenn ich meine Firma verkauft hätte. Aber anstatt im Liegestuhl Cocktails zu schlürfen, haben mich Unruhe und Schlaflosigkeit am Schlafittchen gepackt.“

Die Flucht nach vorne führte das Paar durch beeindruckende Landschaften, tiefe Wälder, bescherte schöne Momente, viel Regen und einsame Stunden. Denn obwohl sie zu zweit unterwegs waren, verbrachten sie viel Wanderzeit schweigend, versunken in den eigenen Gedanken. Abends schlugen sie ihr Zelt auf oder machten es sich in einer kargen Hütte gemütlich. Täglich gingen die Beiden zwischen 15 und 35 Kilometer. 30 Etappen an 30 Tagen, sie stiefelten über ein Hochgebirge und durchschritten das größte Tal des Landes. 22 000 Höhenmeter hatten sie nach ihrem Marsch von Oslo nach Trondheim in den Knochen.

„Ich fühle mich hier wie im Urlaub“

Die große Idee blieb am Ende zwar noch aus. Aber: „Nicht genau zu wissen, wie es weitergeht – das war zum ersten Mal okay für mich. Ich hatte das Gefühl, angekommen zu sein“, beschreibt Jarantowski, was in ihr los war. Die Fragen, wie und wo sie und ihr Mann künftig leben wollen, beantworteten sie, zurück in Berlin, schnell mit „nicht mehr in Berlin“. Bei einem Ausflug nach Hiddensee zogen sie dann Stralsund in Betracht. „Die historische Altstadt, die Kirchen, überall ist Wasser, es ist vergleichsweise sauber, kaum Graffiti, die Menschen sind nett und nicht gestresst, das Tempo hier ist langsamer, gesünder“, listet sie Gründe auf, die sie überzeugt haben. Der schönste: „Ich fühle mich hier wie im Urlaub.“ Nun schreibt sie Bücher, ihr Mann berät als Coach technische Entwickler.

Wer war dieser Olav? Der norwegische König Olav Haraldsson II.(995-1030) kämpfte als Wikinger jahrelang im Ostseeraum und in England. Nach seiner Rückkehr in seine Heimat fiel er bei einer Schlacht und wurde nach seinem Tod heiliggesprochen. Denn als Repräsentant des Christentums soll er – der Legende nach – für mehrere Wunder verantwortlich gewesen sein. Seine Grabstätte entwickelte sich rasch zum Ziel vieler Pilger. An der Stelle ist zunächst eine Kapelle aus Holz errichtet worden. Heute steht dort in Trondheim der prächtige Nidarosdom und ist weiterhin das Ziel der Pilgernden. Hier endet der Olavsweg, der im 650 Wanderkilometer entfernten Oslo im Süden des Landes beginnt.

Für die Veröffentlichung des aktuellen Werks und der kommenden hat Jarantowski selbst einen Verlag gegründet. Er heißt Ikigai. „Das ist japanisch und meint den Grund, für den man morgens aufsteht“, erklärt sie. Aktuell ist das der Gesellschaftsroman, an dem sie arbeitet. „Darin geht es um den Konflikt zwischen Ehrgeiz und Gewissen, zwischen Mut haben und Nein sagen. Auch die Flüchtlingskrise, Kryptowährungen und Hackerangriffe spielen eine Rolle.“ Von der Autorin, die in Stralsund ihr neues Glück gefunden hat, wird also noch einiges zu hören und zu lesen sein.

Von Kai Lachmann