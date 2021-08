Stralsund/Kramerhof

Die größte Veranstaltungshalle in der Hansestadt Stralsund kämpft derzeit mit einem Wasserschaden. Erst Anfang der Woche musste ein Testspiel zwischen den Handballern des HC Empor Rostock und des Stralsunder HV von der Vogelsanghalle am Hansedom kurzfristig nach Rostock-Marienehe verlegt werden. So stellte sich am Montag heraus, dass der Hallenboden in der SHV-Heimspielstätte gewölbt ist, sich gar Risse im Linoleum befinden. Für Sportler ist der Platz damit unbespielbar. Entwarnung gibt es nun aber vorerst für kulturelle Veranstaltungen.

Noch immer ist unklar, wie lange die Heimspielstätte des SHV für Spiele geschlossen bleiben muss. Erst muss ein Gutachter den Wasserschaden genauer unter die Lupe nehmen und das genaue Ausmaß ermitteln. Immerhin kann eingeschränkt trainiert werden. Laut den Sportlern ist jedoch ein Drittel der Halle gesperrt.

Veranstalter fürchteten kurzzeitig um Kunze-Konzert

Die Schäden wirken sich offenbar jedoch nicht auf kulturelle Großevents aus. Diese Befürchtung gab es zuletzt, als der Wasserschaden wegen des verlegten Spieles bekannt wurde. Denn für diesen Sonnabend steht ein Höhepunkt im Stralsunder Konzertsommer an. So ist am 14. August ab 20 Uhr der politische Songschreiber und Rockpoet Heinz Rudolf Kunze zu Gast. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das Konzert extra von der Kulturkirche St. Jakobi in die viel größere Vogelsanghalle verlegt, in der unter normalen Bedingungen locker mehr als 1000 Zuschauer Platz nehmen können. Trotz des Wasserschadens findet das Konzert statt, wie eine Mitarbeiterin der HanseDom Stralsund GmbH gegenüber der OZ telefonisch bestätigte. Ob es noch Karten für das Konzert gäbe, konnte sie jedoch nicht sagen.

Der Hansedom mit dem Wyndham-Hotel am Grünhufer Bogen. In der angeschlossenen Vogelsanghalle finden viele sportliche und kulturelle Großevents statt. Alternativen gibt es in der Region nicht. Quelle: Reinhard Amler

Laut der Agentur MB-Konzerte sind für das Konzert jedoch noch etliche Karten verfügbar. Diese können über die Abendkasse, die ab 19 Uhr geöffnet sein wird, erworben werden. „Wir gehen davon aus, dass das Konzert ganz normal stattfinden kann“, sagte MB-Pressesprecherin Steffi Theuring. Wie viele Zuschauer es am Ende werden, konnte sie noch nicht sagen. Doch den zahlreichen Kunze-Fans konnte sie damit die Sorgen vor einem erneuten Ausfall des Konzertes nehmen. Denn bereits im August 2020 wollte der Musiker in der Hansestadt auftreten. Damals musste das Konzert jedoch wegen der unsicheren Corona-Lage abgesagt werden.

Wo man Songschreiber Kunze in MV noch erleben kann

Wer in Vorpommern den Künstler Heinz-Rudolf Kunze mit seinem Programm, das eine Essenz der 36 Studioalben sein soll, in der Region live erleben möchte, sollte also nach Stralsund kommen. Denn das Konzert in Binz auf Rügen am 15. August ist bereits ausverkauft, für das Gastspiel in Heringsdorf auf Usedom am 13. August gab es zuletzt nur noch wenige Restkarten. Die nächste Chance in MV wäre dann erst wieder der 27.11 in der St.-Georgen- Kirche in Wismar.

Kaum Alternativen in der Hansestadt

Sollte die 1999 errichtete Mehrzweckhalle am Erlebnisbad HanseDom dennoch nicht bespielbar sein, gibt es direkt in der Hansestadt keine wirkliche Alternative. Kulturelle Veranstaltungen könnten unter anderem ins Störtebeker Brauquartier ausweichen. Dort könnten immerhin mehrere Hundert Zuschauer empfangen werden – aber eben keine Tausend. Und auch, ob kurzfristig so ein Unterfangen gelingt, bleibt fraglich. Denn der Stralsunder HV beschäftigt sich bereits mit Alternativen. Das erste Heimspiel der neuen Saison steht für den Drittligisten am 11. September an. Als Gegner hätten die Hansestädter dann eigentlich die Handballer aus Potsdam zu Gast. Mit diesen wurde – für den Ernstfall – bereits Kontakt aufgenommen. „Wir haben ausgelotet, ob ein Tausch möglich ist. Also, ob wir zuerst auswärts antreten können – und erst später in Stralsund“, erläutert Markus Dau, Geschäftsführer vom SHV, die komplizierte Situation.

SHV könnte in Diesterweg-Halle spielen

Ein Kompromiss könnte eine Verlegung des Spiels in die Diesterweg-Halle sein. Doch diese ist am 11. September bereits belegt. Dort spielen am selben Tag die Volleyballerinnen der Stralsunder Wildcats. Auf der anderen Seite würden dort auch nicht so viele Zuschauer reinpassen – wie in die Vogelsanghalle. Vor Corona hatten die Stralsunder Handballer immerhin einen Publikumsschnitt von 800 bis 900 Zuschauern. Daran würde der SHV in der neuen Saison gerne anknüpfen – wenn die Corona-Bestimmungen dies auch wieder zulassen.

Von Kay Steinke