Stralsund

Vor viereinhalb Jahren hat Mathias Müller-Borowski die Gaststätte „ Ventspils“ übernommen. Jetzt gibt der Pächter die gastliche Stätte direkt an der Sundpromenade mit der großen Dachterrasse, von der aus der Blick der Gäste über den Sund bis nach Altefähr und etwas weiter nach Norden auch bis nach Hiddensee schweifen kann, wieder ab.

Pachtvertrag wird nicht mehr verlängert

„Der Vertrag wäre ohnehin im Februar 2021 ausgelaufen, mit der Möglichkeit auf Vertragsverlängerung“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter des „ Ventspils“, das seinen Namen nach der Stralsunder Partnerstadt in Lettland hat. Doch diese Option aufs Weitermachen hat er nicht gezogen.

Anzeige

Denn seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist für die Gastronomie nichts mehr so, wie es vorher war. Mit dem zweiten Lockdown ist sie seit Anfang des Monats ohnehin geschlossen. „Das hat mir das Loslassen etwas leichter gemacht“, sagt Müller-Borowski und betont: „Es waren ausschließlich kaufmännische Gründe.

Zuletzt war Schließen billiger, als die Gaststätte offenzuhalten

Und als Kaufmann kennt er sich damit aus. Mathias Müller-Borowski verdient sein Geld im Haupterwerb als Chef von MMB & Partner eigentlich mit Baufinanzierungen. Das „ Ventspils“ hatte er 2016 auf Bitten von Freunden übernommen, nachdem der vorherige Pächter aufgegeben hatte. Er selbst hat sich seither nur unternehmerisch engagiert. „Die Gastronomie haben der sehr gute Koch und das engagierte Serviceteam gemanagt“, sagt Müller-Borowski.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Das „ Ventspils“ habe zwar eine wunderbare Lage, aber dahinter steckt auch eine aufwendige Kostenstruktur. „Ich habe schon gestaunt, dass so ein Restaurant etwa 50 000 Euro monatlicher Fixkosten verursacht“, sagt er. Geld, das erst einmal reinkommen muss, was unter Corona-Bedingungen immer schwieriger geworden war. So sind denn zuletzt die Kosten für das Offenhalten des Restaurants für ihn höher gewesen, als wenn er es geschlossen lässt.

Aus kaufmännischer Sicht den Daumen gesenkt

„Daran ändern auch die angekündigten staatlichen Corona-Hilfszahlungen nichts“, sagt Müller-Borowski. Er hat das durchgerechnet. Die avisierte Unterstützung von 75 Prozent des Vorjahresumsatzes würden für ihn etwa 55 000 Euro ausmachen. „Davon werden aber erstmal noch andere staatliche Förderungen abgezogen, wie beispielsweise das Kurzarbeitergeld usw. So würden am Schluss noch knapp zehn Prozent davon beim , Ventspils‘ ankommen. An dieser Stelle der Rechnung hat der Kaufmann in ihm den Daumen gesenkt.

Sechs der acht Mitarbeiter sind durch die Corona-Krise bereits in Kurzarbeit geraten, zwei haben sich einen neuen Job gesucht. Bleibt in diesen Tagen nur noch das Aufräumen und das Leeren des Lagers.

Lesen Sie auch: Stralsund: Neuer Veranstalter für Wallensteintage gesucht

Tafelspende im Wert von 4000 Euro

Am Mittwochvormittag fuhr ein Transporter der Stralsunder Tafel vor. Eine erfreute Tafelchefin Kornelia Uschmann und ihr Team luden Getränke, Dosenware, Gemüse, Fisch und Fleisch ins Auto. Für Mathias Müller-Borowski eine Spende an die Tafel im Wert von über 4000 Euro.

Für ihn gehört das zur Unternehmensphilosophie. „Da, wo ich lebe, unterstütze ich gerne, weil ich weiß, wo die Spenden ankommen“, sagt er und nennt unter anderem solche Projekte wie den ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst „Leuchtturm“ in Greifswald oder Charity-Gala „Windflüchter“ für die vom Stralsunder Arzt Professor Birth gegründete Stiftung „Betroffen“. „Die Tafelspende passte da ganz gut dazu“, findet der Unternehmer.

Es soll ab März mit neuem Pächter weitergehen

Wie wird es nun mit dem „ Ventspils“ weitergehen? „Es steht fest, dass ab 1. März 2021 ein anderer Pächter übernimmt“, sagt Müller-Borowski. Über das Wer, das Wie und das Prozedere dazu sei jedoch Stillschweigen vereinbart worden. Aber: „Es wird definitiv in dieser tollen Lage weitergehen.“

Von Jörg Mattern