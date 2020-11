Stralsund

Weihnachten ist für viele Menschen in Vorpommern das wichtigste Fest des Jahres. Ob getauft oder nicht – für viele Stralsunder Familien gehört ein Gottesdienst zum Auftakt in die besinnlichen Tage. Dieser großen Verantwortung sind sich die Stralsunder Kirchgemeinden bewusst. Damit Weihnachten 2020 trotz Corona-Pandemie traditionell gefeiert werden kann, haben sich die Pastoren und Gemeindemitarbeiter frühzeitig zusammengesetzt und gemeinschaftlich ein Hygienekonzept entworfen. Mit zahlreichen Veranstaltungen am Heiligen Abend und einem Gratis-Ticketsystem wollen sie möglichst vielen Hansestädtern einen Gottesdienst-Besuch zu ermöglichen.

Nur die drei großen Stadtkirchen offen

Keine leichte Aufgabe. Das bestätigt Pastor Christoph Lehnert. Das Oberhaupt der Gemeinde St. Marien richtete jüngst am vergangenen Sonntagvormittag das Wort an gut 100 Gläubige in der Stralsunder Marienkirche. Damit war sein Gottesdienst im Verhältnis zur möglichen Platzanzahl bereits gut besucht. Derzeit dürfen nur 250 Menschen gleichzeitig in der Kirche sein. Auch Heiligabend wird es so aussehen. Doch da ist der Andrang bekanntlich größer.

Unter normalen Bedingungen kein Problem. Da fasst die Kirche rund 1000 Gäste. Aber unter Corona-Auflagen? „Wir werden immer wieder gefragt, wie wir derzeit in Stralsund am Heiligen Abend Gottesdienst feiern können“, sagt Lehnert. Die evangelischen Kirchgemeinden hätten dazu Folgendes überlegt: „Am Heiligen Abend werden wir in den drei großen Stadtkirchen Stralsunds jeweils vier Gottesdienste oder Vespern zu unterschiedlichen Zeiten feiern“, erklärt er. „Dafür in allen anderen kleineren Kirchen nicht.“ Der Plan sieht vor, dass zu jedem Gottesdienst eine „Gratis-Eintrittskarte“ pro Person notwendig ist. Diese müssten vorab abgeholt werden.

Kein Einlass ohne Karte

Die „Gratis-Karten“ gehören zum ausgeklügelten Hygienekonzept. So sollen einerseits die Zeit- und Platzkapazitäten bestmöglich ausgenutzt werden, andererseits ermöglichen die Karten notfalls eine genaue Nachverfolgung. Über das System wird die besuchte Kirche, die Uhrzeit, der Name und die Adresse des Besuchers erfasst. Die Daten müssen vorab zu Hause eingetragen werden. Die Eintrittskarten können ab dem 1. Dezember in der St. Nikolai-, der St. Marien- und der St. Jakobikirche zu den Öffnungszeiten gratis abgeholt werden. Der Einlass ohne Karte wird nicht möglich sein.

Orgelmusik und Lesung statt Gesang

Für die Übersichtlichkeit bekommt jeder Gottesdienst eine eigene Farbe. Die Gottesdienste bzw. Vespern (Abendgebete) werden rund 35 bis 40 Minuten dauern. Sie werden Orgelmusik, Lesungen, Predigt, Gebet und Segen beinhalten. Auf Gesang muss wegen Corona jedoch verzichtet werden. „Sollten die Fallzahlen sinken, wäre Gesang mit Mundschutz denkbar“, sagt Pastor Albrecht Mantei von der Gemeinde St. Nikolai. „Wir haben das getestet und bis Mitte Oktober praktiziert.“

Aus Vorsicht hätte sie darauf aber verzichtet. Dabei liegen dem Pastor und seinem Kantor Matthias Pech die Live-Erlebnisse und der Gesang besonders am Herzen. „Wenn es doch gehen sollte, singe ich an Heiligabend vielleicht als Solist von der Empore“, sagt Mantei. So hätte er es auch früher schon gemacht. Bei den zahlreichen Gottesdiensten wäre das wohl eine echte Herausforderung. „Es mag sportlich aussehen. Aber sonst war die Situation ähnlich.“

Die Gottesdienste an Heiligabend in Stralsund Die Stralsunder Kirchengemeinden beschränken die Gottesdienste/Vesper am 24. Dezember 2020 auf die drei großen Kirchen in der Altstadt. Ab dem 1. Dezember können die Eintrittskarten dafür in der St. Nikolai-, der St. Marien- und der St. Jakobikirche zu den Öffnungszeiten gratis abgeholt werden. Ein Einlass ohne gültige Karte wird nicht möglich sein. Der Zeitplan: St. Nikolai:14 Uhr Vesper, Haack (gelb), 15:30 Vesper, Mantei (orange), 17 Uhr Vesper, Mantei (lila) 22 Uhr Mantei/Pech, musikalische Vesper (braun) Zu jeder Vesper sind 250 Personen erlaubt. St. Jakobi: 14 Uhr Vesper, Wenzel (hellgrün), 15:30 Vesper, Ruch (beige), 17 Uhr Vesper, Ruch (grau), 22 Uhr, musikalische Vesper Wenzel/Meyerhof (hellblau) Zu jeder Vesper sind 180 Personen erlaubt. St. Marien: 11 Uhr Krippenspiel, A. Lehnert/Junge Gemeinde -besonders für Familien mit jungen Kindern zu empfehlen (türkis) 14 Uhr Vesper, Lehnert (weiß), 15:30 Vesper, Haack (rot), 17 Uhr Krippenspiel A. Lehnert/Junge Gemeinde (grün), 22 Uhr Geistliche Orgelmusik mit Lesung und Gebet zum Heiligen Abend, Rost/Lehnert (blau) Zu jeder Vesper sind 250 Personen erlaubt. In allen Kirchgemeinden werden auch am 25. und 26. Dezember Gottesdienste angeboten.

Mit knapp 3000 Mitgliedern sei St. Nikolai derzeit die größte Gemeinde am Sund. Insgesamt würden die evangelischen Gemeinden auf rund 6000 Gläubige kommen. „Wir hoffen, dass wir mit unserem Einsatz den Stralsundern ein schönes Fest bescheren können.“ Er könne sich nicht erinnern, dass die Gottesdienste mal ausgefallen sind. „Mein Vater erzählte davon. Zu Zeiten der Spanischen Grippe muss das passiert sein“, sagt Mantei. Also vor rund 100 Jahren.

Krippenspiel und Gottesdienst auch im TV

Ganz so schön wie früher (Foto) wird das Krippenspiel der Nikolaikirche wohl nicht werden. Aber es soll eine Alternative am Heiligen Abend geben – notfalls über Internet und TV. Quelle: OZ-Archiv

„ Weihnachten ist für uns Christen das höchste Fest“, sagt Regine Thomas. „ Ostern fiel schon aus. Das macht Weihnachten noch wichtiger.“ Die Gemeindemitarbeiterin von St. Nikolai gestaltet seit rund 20 Jahren das Krippenspiel mit der Kinderkirche. Noch darf sie sich mit den jungen Darstellern treffen und proben. Doch an eine große Aufführung in der Kirche ist nicht zu denken.

„Fast jedes Kind möchte mal in die Rolle von Joseph oder Marie schlüpfen“, sagt sie. „Bis zu 30 Kinder stehen bei uns sonst auf der Bühne. Erst wenn sie dort stehen, vor den vielen Leuten, begreifen sie Weihnachten.“ Zur Zeit ginge so eine Aufführung nicht. Zusammen mit Andrea Lehnert würde sie jedoch eine Alternative finden. Eine Variante sei ein Pantomimespiel während des Fernsehgottesdienstes.

Dieser soll am Heiligen Abend im Fernsehen am Sund (FAS) und auf den Internetseiten der Kirchgemeinden um 16 Uhr ausgestrahlt werden. Wenn es am Heiligen Abend wegen Corona doch keine realen Gottesdienste in Stralsund geben sollte, wäre dieser noch umso wichtiger. Denn dann könnten die Stralsunder Kirchen so ihre christliche Botschaft an die Hansestädter bringen. „An Weihnachten feiert man die Geburt Jesu“, sagt Thomas. „’Fürchtet euch nicht!’ ist da ein ganz zentraler Satz. Er ist sehr aktuell. Denn wir müssen trotz Corona normal weiterleben und den Blick auch wieder auf das Wichtige und Schöne lenken.“

