Stralsund

Eine schöne Idee hatte man da im Stralsunder Rathaus: Wenn in diesem Krisenjahr 2020 wegen Corona schon Weihnachtsmarkt, Handwerkertreiben im Keller, Eisbahnspaß und Rummel abgesagt werden mussten, sollte den Menschen wenigstens mit viel Licht Hoffnung gegeben und trotz der angespannten Lage für weihnachtliche Stimmung gesorgt werden.

Fünf große, knallige Sterne

So hat die Stadt fünf große Weihnachtssterne in die Stralsunder Stadtteile gebracht. In der Prohner Straße vor dem Hochhaus neben der „Meisterwelle“, auf den Weißen Brücken, in Grünhufe in der Lindenallee gegenüber der Auferstehungskirche und im Heinrich-Heine-Ring neben dem Kreisverkehr leuchten die Exponate, die sich mal knallrot, tiefblau, lila oder gelb-orange den Lichtweg in den Abendhimmel bahnen.

Gerade in Grünhufe ist das gezackte Kunstwerk zum Treffpunkt geworden – für Spaziergänger, Liebespaare und spielende Kinder. Zuletzt folgt die Deko am Kreisverkehr in der Alten Richtenberger. Bestaunt werden kann auch schon lange der kleinere Stern, der im Turm der Marienkirche weithin lila leuchtet.

Ein Haus als Geschenk verpackt

Außerdem werden bestimmte Häuser der Altstadt illuminiert, so wie der Artushof auf dem Alten Markt, der sich mal als Geschenkpackung mit roter Schleife präsentiert, mal ein buntes Kugelpendeln zeigt. THW und Soundprojekt aus Stralsund so wie auch die Firma Masson aus Groß Lüdershagen haben die außergewöhnliche Beleuchtung in einem Jahr ohne Weihnachtsmarkt möglich gemacht, sagte Oberbürgermeister Alexander Badrow in der Bürgerschaft und dankte allen für das Engagement.

Die SWG hat sich ebenfalls engagiert – mit dem Adventskalender in Knieper West, der an die Hauswand eines Plattenbaus in der Thomas-Kantzow-Straße projiziert wird, und der Beleuchtung an der Fassade des „Goldenen Löwen“.

Geschmückte Weihnachtsbäume überall

Dazu schmücken viele Weihnachtsbäume die Stadt, so auf dem Alten Markt, vor dem Eingang Krankenhaus West, am Fährzingel, in der Lindenallee am Anfang der Promenade, neben dem Kreisverkehr Werftkreuzung, an Hospitaler Bastion und Eingang Stadion der Freundschaft, an Brunnenaue, auf dem Theatervorplatz, an der Kaufhalle Markant sowie neben der Sarnow-Grundschule.

Dazu kommt noch der festlich beleuchtete Baum vor der Marienkirche. Alle Bäume sind beleuchtet und wurden geschmückt von Kitagruppen, den Stralsunder Werkstätten sowie der Elektrofirma Bogs und dem Amt für stadtwirtschaftliche Dienste.

Alles bis Januar zu bestaunen

Allerdings war die Stadt spät dran mit dem Schmücken Stralsunds, dafür soll nun aber alles bis weit ins neue Jahr hinein zum Bestaunen stehen bleiben.

Übrigens hat die Stadt für jeden Adventsonntag Videoclips vorbereitet, die auf dem städtischen Youtube-Kanal laufen unter https://www.youtube.com/channel/UC9Vzxraf3hyvI2zNjVzcRsg.

Von Ines Sommer