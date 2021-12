Stralsund: Weihnachtsoratorium fällt aus, Nikolaus findet statt

Stralsund

Gleich zwei Mal sollte am dritten Advent das Weihnachtsoratorium von Bach in der Stralsunder Kulturkirche gespielt werden. 200 Karten wurden bereits verkauft. Doch schweren Herzens sagen die Veranstalter das Konzert nun ab. „Die MV-Corona-Ampel steht auf rot. Damit wären Veranstaltungen wie die beiden Aufführungen des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach am 12. Dezember, wenn überhaupt, nur unter erschwerten Bedingungen erlaubt“, erklärt Kirchenmusikdirektor Matthias Pech.

Zudem stünden sie unter einem sehr hohen Risiko, auch für die Musiker. Die Sängerinnen und Sängern des Bach-Chores, die Solisten und Instrumentalisten und nicht zuletzt der Kirchenmusikdirektor bedauern den Schritt sehr.

Karten können da, wo sie gekauft wurden, gegen Erstattung des Eintrittsgeldes bis zum 31. Dezember zurückgegeben werden. Das gilt sowohl für das Schmuckhaus Stabenow in der Badenstraße wie für den Eingangsbereich von St. Nikolai am Alten Markt.

Coronagerecht: „Nikolai und Nikolaus“

Die Aktion „Nikolai und Nikolaus“ am 2. Advent soll aber trotz Pandemie stattfinden. Kinder können ab sofort bis zum Sonntag einen Schuh oder Stiefel mit Namensschild im Eingang der Kirche am Alten Markt abgeben. Der kann am Montag, dem Nikolaustag, zwischen 12 und 16 Uhr in der Kirche gesucht werden. „Die Aktion erfolgt coronagerecht kontaktlos. Wer weiß, vielleicht ist der Heilige Nikolaus doch in der Nähe und der Stiefel gefüllt“, meint Gemeindepädagogin Regine Thomas.

Zudem findet am Sonnabend, den 4. Dezember, um 17 Uhr – anders als bisher veröffentlicht – eine adventliche Andacht in der Nikolaikirche statt. Kirchenführungen und der Adventsmarkt müssen jedoch ausfallen. Musikalisch wird die Veranstaltung für Bewohner und Besucher der Hansestadt vom Blechbläserquartett mitgestaltet. Die Kirche ist an diesem Tag für Besichtigung und stilles Gebet von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Der angekündigte Leuchtfeuer-Gottesdienst mit Team und Band findet dort am Sonntag, 5. Dezember, um 10.30 Uhr statt. Auch dann gelten die aktuellen Coronaregeln.

Von Kai Lachmann