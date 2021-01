Stralsund

Der Andrang auf medizinische Masken war in Stralsund am Anfang der Woche groß. Denn am Montag trat die neue Corona-Landesverordnung in Kraft, die beim Fahren in Bus und Bahn oder beim Einkaufen das Tragen einer medizinischen Maske, etwa einer OP-Maske oder einer FFP2-Maske, vorschreibt. Wer in dieser Woche noch mit einer Stoffmaske unterwegs ist, soll laut Staatskanzlei jedoch noch kein Bußgeld zahlen müssen. Entsprechend kulant ging es beim Einkaufen in Stralsund auch bisher zu.

Ein Blick in einen Stralsunder Supermarkt ergab folgendes Bild: Rund die Hälfte der Einkäufer trug am Montagnachmittag im Altstadt-Edeka noch eine „Hobbymaske“, die wegen ihrer geringeren Schutzfunktion jetzt von den Medizin-Produkten abgelöst werden soll. Etliche Stralsunder, darunter besonders Senioren, waren aber bereits mit einer FFP2-Maske oder einer OP-Maske ausgestattet. Andere wollten extra welche kaufen. Darauf war man vorbereitet. „Wir haben die medizinischen Masken extra am Eingang an einem Stand platziert“, so eine Verkäuferin. Der Andrang war augenscheinlich groß. Am besagten Stand befanden sich nur noch zwei Packungen mit je 50 OP-Masken.

Floristin: Kunden haben mit der neuen Maskenpflicht kein Problem

„Unsere Kunden haben mit den neuen Masken kein Problem“, Blumenverkäuferin Beatrice Wagner. Quelle: Christian Rödel

Um das Besorgen einer Maske musste sich Juliette Machemehl nicht kümmern. „Ich bekomme von meiner Mutter die medizinischen Masken“, sagt die 22-Jährige, deren Mutter eine Podologie-Praxis betreibt. „Mir würde das ansonsten zu teuer werden. Ich bin ja noch in der Ausbildung“, so Machemehl. Im Blumenladen „Blütenweiß und Rosenrot“ hielten sich die meisten Kunden bereits an die neue Maskenregel. „Die meisten, die kommen, sind froh, dass wir noch auf haben“, sagt Floristin Beatrice Wagner. „Sie wollen auch, dass es so bleibt. Daher haben unsere Kunden mit der Maske kein Problem.“

Worauf beim Maskenkauf geachtet werden sollte

„Ich bekomme von meiner Mutter die medizinischen Masken“, – Juliette Machemehl (22, Stralsund). Quelle: Christian Rödel

Wer eine einfache OP-Maske sucht, wird auch in den Drogerien wie dm oder Rossmann fündig. Es empfiehlt sich jedoch, das Personal zu fragen, ob es sich wirklich um die zertifizierten Masken handelt. Denn oft sind die Regale noch voll mit Stoffmasken, die zwar schön aussehen, aber keine Zertifizierung haben. Auch in Lebensmittel-Discountern kann man auf Masken stoßen. So wurden bei Penny Masken angeboten, die den medizinischen Produkten sehr ähnlich sahen – aber nicht die medizinischen Standards erfüllten. Hier wurde immerhin mit einem Schild darauf hingewiesen. Wer sicher gehen will, dass er ein geprüftes Qualitätsprodukt kauft, sollte auf die CE-Kennzeichnung achten.

Am sichersten ist vermutlich der Kauf in einer Apotheke. Dort gibt es derzeit ausreichend medizinische OP-Masken und auch FFP2-Masken. Entsprechend groß ist der Zulauf in den Apotheken der Hansestadt in den letzten Tagen ausgefallen. In der Brunnen Apotheke im Strelapark tragen alle Mitglieder des Teams die OP-Maske, wenn sie Kundschaft bedienen. „Wir tragen diese Masken nicht nur für uns, sondern um ein Zeichen zu setzen, dass wir so auch unsere Mitmenschen schützen wollen“, sagt Apothekerin Christiane Schiller. „Unsere Kunden kaufen jetzt verstärkt beide Maskentypen, sowohl die OP- als auch die FFP2-Masken“, sagt die Chefin der Apotheke.

Immer mehr Stralsunder kommen derzeit auch mit einem von den Krankenkassen verschickten fälschungssicheren Coupon, um sich ihre FFP2-Masken abzuholen. Für zwei Euro gibt es sechs der teuren FFP2-Masken. Die Gültigkeit der Gutscheine erstreckt sich über zwei Zeiträume. Der erste endet am 28. Februar, der zweite Gutschein ist vom 16. Februar bis 15. April gültig.

Viele greifen zur OP-Maske

In der Bodden Apotheke im Grünhufer Lindencenter sagt Apotheker Alexander Eschrich: „So mancher, der mit dem Coupon seine Masken abholt, nimmt zusätzlich noch OP-Masken mit.“ Und wer Auskunft zum CE-Siegel haben möchte, kann sich von den Mitarbeitern der Apotheke auch Einblick in das Zertifikat des Herstellers geben lassen.

Die Maskenpflicht hat zu mehr Umsatz in den Apotheken von Petra Verhoeven geführt. „Die Leute greifen mehr zur medizinischen OP-Maske als zu FFP2“, sagt die Stralsunder Apothekerin. Und so mancher kommt noch schnell von der nahen Bushaltestelle in Knieper West herüber, weil er noch die vorgeschriebene Maske braucht.

Stichprobenartige Kontrollen im Nahverkehr

Am Stralsunder Busbahnhof sind die Menschen weitgehend auf das Tragen der medizinischen Masken eingestellt. Einige tragen sie bereits in der Haltestelle, andere ziehen sie erst im Bus auf. Beim Einsteigen in einen Bus der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) wirft der Fahrer beim Kassieren ein Auge auf die Maske – oder das Ordnungsteam bei der Fahrscheinkontrolle. Die tatsächliche Kontrollpflicht zur Durchsetzung der verschärften Masken-Regeln wird von der VVR bei den Ordnungsbehörden und Polizei gesehen, denn der VVR dürfe keine Ordnungsgelder verhängen.

Die Ordnungskräfte des Kreises werden wie bisher die neuen Regeln stichprobenartig in den Bussen des öffentlichen Nahverkehrs kontrollieren. „Wir können nicht in jedem Bus einen Ordnungsamtsmitarbeiter mitfahren lassen“, sagt Kreissprecher Olaf Manzke. Ansonsten setzt er beim Thema Kon­trollpflicht auch auf die enge Zusammenarbeit mit Polizei und Bundespolizei.

Von Jörg Mattern und Kay Steinke