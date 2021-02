Stralsund

Erneut gab es in Stralsund eine aufsehenerregende Protestaktion. Nachdem in der vergangenen Woche Landwirte mit 200 Traktoren durch die Stadt fuhren, waren es am Mittwoch Werftarbeiter, die mit 150 Pkw und Kleinbussen kurzzeitig an einigen Stellen den Verkehr lahmlegten. In Kolonne fuhren sie vom Werftgelände durch die Hafen- und die Semlowerstraße zum Alten Markt, der zu einem großen Parkplatz wurde. An vielen Wagen waren Fähnchen der IG Metall angebracht.

Vor dem Gewerkschaftshaus hielten Guido Fröschke von der IG Metall, Bernd Fischer vom Betriebsrat der MV Werften und Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) emotionale und kämpferische Reden. Hintergrund ist der angekündigte Abbau von rund 1200 der 3000 Arbeitsplätze an allen drei Werftstandorten.

Stralsund ist vermutlich im besonderen Maße betroffen. Badrow: „Wenn es so kommt, dass hier nur noch 137 Arbeitsplätze verbleiben sollen, dann lassen wir uns das nicht gefallen. Das hat dann nichts mehr mit einer Werft zu tun. Wir halten in Stralsund zusammen. Die Werft gehört zu Stralsund. Und das bleibt auch so!“ Die Schiffsbauer quittierten dies mit einem Hupkonzert.

In Stralsund soll keine Produktion mehr stattfinden

Bernd Fischer informierte über den Stand der Verhandlungen mit Genting: „Nach dem Plan, der jetzt gemacht wurde, ist für Stralsund nach Fertigbau der ,Endeavor’ in der Produktion das Licht aus. Hier soll keine Produktion mehr stattfinden.“ Jedoch zeigte er auch eine mögliche Lösung auf: „Bis eine Entscheidung getroffen worden ist, kann man die anderen Schiffe, zum Beispiel ,Global II’ oder ,Endeavor II’, weiterbauen.“ Nur könne Genting selbst das im Moment nicht finanzieren. Deshalb solle der Konzern Geld aus dem Wirtschaftsstabilisierunggsfonds (WSF) des Bundes erhalten.

Der Fonds ist dafür gedacht, Unternehmen in der Coronakrise zu helfen, Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Laut Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums beträgt das Gesamtvolumen des Fonds „bis zu 600 Milliarden Euro“. „500 Millionen brauchen wir“, sagte Fischer. „Und das wäre auch nur ein Kredit – geborgtes Geld, das zurückgezahlt wird mit den beiden fertigen Schiffen.

Werftprotest demnächst auch in Berlin?

Gewerkschafter Guido Fröschke zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf der Protestaktion. Es war die erste dieser Art, seit dem Bekanntwerden der Schieflage der Werft. „Wir brauchen eine Lösung, bevor hier alles weg ist.“ Notfalls müsse dafür auch in Berlin demonstriert werden.

Die Botschaft der IG Metall ist eindeutig. Quelle: Kai Lachmann

Auch die Stralsunder Kirchengemeinden zeigten sich solidarisch. Bereits um 11.30 Uhr hatten sie mit Glockengeläut und einem ökumenischen Friedensgebet in der Nikolaikirche den Kampf der Schiffbauer symbolisch unterstützt.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Kai Lachmann