Stralsund

Horst-Dieter Pohl beweist ein großes Herz: Mit Spenden möchte der Stralsunder vor allem Kinder aus schwierigen Verhältnissen und krebskranke Menschen unterstützen.

So hat sich der 65-Jährige bereits mehrfach an der Windflüchter-Spendengala und der Stiftung „Betroffene“ beteiligt. „Ich möchte Krebskranken Hilfe zukommen lassen, damit sie spezielle Therapien erhalten können“, erklärt der Whiskyhändler von „Faszination Stralsund“ in der Wasserstraße 25.

OZ | Alles Familie, der Ratgeber für alle Eltern in Mecklenburg-Vorpommern Der kostenlose Newsletter für Familien rund um Schulen, Kita und Erziehung – per Mail jeden zweiten Dienstag um 17 Uhr Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er habe sogar eine Milchkanne von Schülern bunt gestalten lassen, um damit Spenden in seinem Geschäft sammeln zu können – und das mit Erfolg. 2364 Euro sind schon zusammengekommen. Pohl habe die Summe noch einmal auf 2500 Euro erhöht. Die Spende soll dem Kinder- und Jugendhospiz „Leuchtturm“ zugute kommen.

„Das Geld wird an Eltern von krebskranken Kindern für eine kleine Auszeit gehen“, erklärt Leuchtturm-Koordinatorin Katy Lorenschat. Auch für die OZ-Weihnachtsaktion hat Horst-Dieter Pohl noch 100 Euro übrig.

Von Christian Rödel