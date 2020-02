Stralsund: Wie Störtebeker den Markt mit alkoholfreiem erobert

Stralsund

Es muss nicht immer Alkohol im Bier sein, damit es schmeckt. Bei den alkoholfreien Bieren hat die Störtebeker Braumanufaktur im vergangenen Jahr kräftig zugelegt. „Wir haben den eigenen Ausstoß in dieser Sparte bis an die 15 Prozent steigern können“, sagt Karsten Triebe, der Marketingchef der Stralsunder Brauerei.

Damit liegen die Brauer vom Strelasund voll im bundesweiten Trend, der nach Triebes Angaben ein Wachstum von etwa fünf Prozent bei den alkoholfreien Bieren deutscher Brauer ausmacht. „Da ist das Wachstum derzeit ungebremst“, sagt er mit einem Schmunzeln.

Neuer Platzhirsch beim Feierabendbier

Und er hat gut lachen. Denn mit dem alkoholfreien Atlantik Ale hat die Braumanufaktur gewissermaßen eine Führungsrolle im Markt. „Dieses Produkt spricht inzwischen so sehr für sich, dass der Kunde hier nichts vermisst“, sagt der Marketingchef. Er ist sich sicher, dass darin so viel Potenzial steckt, um beim Genießer den Platz des Mittags- oder Feierabendbieres einzunehmen, den die alkoholhaltige Pils- und andere Biersorten inzwischen bundesweit eingebüßt haben. Triebe spricht hier von ein- bis zweistelligen Umsatzeinbußen im Biermarkt.

So heißt denn das Ziel für 2020 auch: „Das Marktsegment alkoholfrei wollen wir ganz aktiv bearbeiten.“ Gut aufgestellt sind die Stralsunder Brauer dafür auch mit ihren anderen alkoholfreien Sorten vom Bernstein-Weizen und dem Frei-Bier, einem Kellerbier.

Voll im Trend liegt da auch das Natur-Radler. Ein Mix aus Kellerbier und Saft und den besten Ölen aus der Zitrone. Das Ganze gibt es in Bio-Qualität mit geringem Alkoholgehalt wie natürlich auch alkoholfrei. Und das Natur-Radler wird offenbar in der kalten Jahreszeit gut nachgefragt. „Anscheinend haben wir für unsere Kunden da ein Türchen aufgetan. Hier wollen wir in diesem Jahr noch mal zulegen.“

Mehr Kapazitäten für Abfüllung und Logistik

Für Karsten Triebe heißt das: „Die Brauerei wächst mit ihren Aufgaben.“ Das sagt er auch mit Blick auf die zum Ende des ersten Quartals geplante Inbetriebnahme der neuen Logistik- und Abfüllhalle, die seit drei Jahren auf dem Brauereigelände an der Greifswalder Chaussee aus dem Boden gestampft wurde. Damit wachsen die Kapazitäten für die Abfüllung und Verpackung der gut 20 hauseigenen Bierspezialitäten. Triebes Motto: „Wenn der Kunde sagt, er hätte gerne noch ein alkoholfreies Atlantik Ale, wird er das von uns bekommen.“

Kapazitäten, wie sie etwa für das Atlantik Ale gebraucht werden – und zwar in der alkoholhaltigen Variante. „Für uns ist diese Sorte der Star unter den Sternen“, sagt Triebe. Das sehen offenbar auch die Bierkenner deutschlandweit so, denn mit ihrem Kaufverhalten verhalfen sie diesem Ale auf Platz drei der hauseigenen Störtebeker-Hitliste, hinter dem Pils und dem Bernsteinweizen und – neu – vor dem Schwarzbier. „Damit sind wir ein Vorreiter im Markt. Es dürfte keine andere Sorte Pale Ale geben, die so viel umsetzt“, ist der Marketingchef überzeugt.

Qualitativ ganz vorne mit dabei

Nicht umsonst wurden die Störtebeker Brauer im vergangenen Jahr beim Meininger International Craft Beer Award zur „Craft Beer Brauerei 2019“ gekürt – mit der höchsten Punktzahl aller eingereichten Biere. Da passt es gut zu diesem Erfolg, dass das Nordik Porter aus dem Brauquartier vom Sund als „Craft Beer des Jahres 2019 national“ ausgezeichnet wurde.

Für Karsten Triebe vor allem ein Beleg dafür, dass die Braumanufaktur in der Liga deutscher Brauer qualitativ ganz vorne mitspielt. „Diesen Anspruch zu halten bleibt jedoch auch unsere ständige Aufgabe“, bekräftigt er.

Dazu zählt auch das Bio-Biersegment des Hauses. Das wurde im vergangenen Jahr mit dem Übersee-Pils, einer herben Spezialität nach Pilsener Brauart norddeutsch interpretiert, um die inzwischen zehnte Sorte erweitert. Ein weiterer Schritt, um im Markt der Bio-Biere an die Spitze zu kommen. „Wir haben dafür das Know-how, das Potenzial und die Logistik“, so ein selbstbewusster Karsten Triebe.

Von Jörg Mattern