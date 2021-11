Stralsund: Wie der Kiosk am Stadion eine neue Kundschaft anziehen will

Stralsund

“Ne Currywurst passt immer rein“, meint Maik Schröder. Nach über einem Jahr Planung und Umbauphase hat er am 16. September den Kiosk am Stadion neu eröffnet und lebt dort seine „Körry Liebe“ aus.

Dem Schmuddelimage des alten Gebäude hat er damit ein Ende bereitet. „Die Decke ist raus, der Fußboden neu, ebenso Abfluß, Gas und Strom neu gelegt. Das Gebäude wurde vom Vermieter fast komplett entkernt, von Grund auf saniert“, sagt der 51-Jährige. Maik Schröder hat dann die technische Ausstattung seinem gastronomischen Konzept entsprechend vorgenommen.

„Eigentlich war nur Currywurst und Co geplant“, so der Inhaber. Schließlich sei die Sauce selbstgemacht – mit Cola als Zutat. „Doch es ist schwierig nur damit ein vernünftiges Betriebsergebnis hinzubekommen.“ Seit er Tagesgerichte auf die Mittagskarte gesetzt hat, bekommt er noch mehr Zulauf. Einfache Gerichte, wie Königsberger Klopse, Senfei oder Schnitzel mit Letscho ab 4,50 Euro locken Anwohner, Handwerker oder Mitarbeiter aus dem Amt an seine Ausgabe. „Aber auch die Erzieherinnen aus dem Kindergarten, Tagesmütter, die Hotelgäste gegenüber oder die Busfahrer, die ihre Reisegruppen hier abladen, lassen sich hier sehen.“

Die Wurst von Blohm mit selbstgemachten Kartoffelsalat

Der Kiosk am Stadion der Freundschaft wurde nicht nur aufgehübscht. Mit seinem Angebot will Maik Schröder auch eine andere Kundschaft anlocken, als dort zuvor gesehen wurde. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Was er anbietet, soll von Qualität sein. „Die Wurst kommt von Fleischer Blohm und die Bouletten mache ich noch richtig nach Oma Hedwig´s Rezept. Auch der Kartoffelsalat ist selbstgemacht“, verrät der ursprünglich gelernte Schiffbauer und Groß- und Außenhändler, der später jahrelang mit einem Imbiß-Verkaufswagen auf Veranstaltung und Street-Food-Festivals unterwegs war.

Zu den Pommes wird holländische Frittensauce gereicht. „Es ist alles gefragt. Bisher hatten wir nichts wo wir sagen müssen, das geht nicht“, meint Schröder. In den kommenden Wochen wollen er und seine Kollegin Katarina Adzovic passend zur kalten Jahreszeit dann auch heiße Waffeln ins Programm aufnehmen.

Seine Gerichte bietet der Inhaber auch zum Mitnehmen an. „Dabei lege ich aber Wert auf Nachhaltigkeit. Die Verpackung sind auf Basis von Zuckerrohr hergestellt – kein Styropor. Und ich biete für Suppen auch Pfandbecher an“, berichtet Maik Schröder, der seinen Kiosk von montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr öffnet.

Liebevolle Garnitur statt Billigbier

Bei Regenwetter und an schlechten Tagen können die Speisen auch unterm Dach im Anbau verzehrt werden. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Nichts soll hier an den einstigen Zustand des Kiosks oder dessen Stammkundschaft erinnern. Das Billigbier ist hier nicht erhältlich. „Das Becks kostet 2,50 Euro, Störtebeker 2,80 Euro.“ Selbst der Glühwein wird hier mit Stil serviert – mit Zuckerrand und Marshmallows auf der Sahnehaube liebevoll garniert. Natürlich haben auch ehemalige Kunden auf der Suche nach dem günstigen Schluck vorbeigeschaut. „Die suchten gleich Ärger. Ich habe ne Ansage gemacht und seitdem haben sie sich nicht mehr sehen lassen“, so Maik Schröder.

Stattdessen bekommt er seine Stammkundschaft auch aus den benachbarten Schulen. Auch der achtjährige Carlo Stolp schaut hier gerne vorbei, wenn Mutter Mandy ihn von der Schule abholt. „Die Bouletten sind am besten hier und die Frittensauce. Und der Mann ist immer so nett“, meint der Schüler. Kurz darauf kommen zwei Sechstklässler und bestellen sich ihre Currywurst mit Fritten. „Die kommen fast jeden zweiten Tag. Und da sie immer freundlich sind, bediene ich sie ebenso respektvoll“, erklärt Maik Schröder.

Verkaufshalle für den Kreiskonsum Die Geschichte des Kiosks am Stadion geht auf das Jahr 1952 zurück. Am 8. Juli 1952 reichte die Kreiskonsumgenosssenschaft Stralsund bei der Stadt ein Baugesuch ein. Der Konsum bat um die Genehmigung zum Bau einer „Verkaufshalle für den Kreiskonsum Stralsund auf dem Franken-Sportplatz“. Am 6. Augst 1952 wurde die baupolizeiliche Genehmigung erteilt. Im Jahre 1965 wurde die „Verkaufshalle“ am Frankensportplatz, der 1953 den Namen „Stadion der Freundschaft“ erhielt, teilweise abgerissen. Anschließend erfolgte laut Bauplänen ein Umbau, der aber eigentlich einem Neubau gleichkam. Der Konsumvorstand begründete den Neubau damit, dass der Verkaufskiosk nicht mehr den Ansprüchen des vergrößerten Kundenkreises entspricht. Außerdem lägen von der Hygieneinspektion Beanstandungen vor. Weiterhin gäbe es bauliche Mängel und zudem fehle ein Lagerraum. Die „Sportplatzeinfriedung“ soll weiterhin die Vorderfront des Kiosks bilden. Ein Verkauf solle zur Straße und zum Sportplatz erfolgen. Die Gesamtkosten für den Bau betrugen 16000 DM. Die Verkaufseinrichtung des Konsums trug übrigens die Nr. 173.

„Wir haben lange drauf gewartet, dass hier wieder etwas aufmacht“, findet Carlos Mutter nur lobende Worte für das Angebot. Britt Rossow ist hier im Viertel aufgewachsen, kennt den Kiosk und probiert nun mit ihrer Mutter Brigitte hier den Glühwein. „Schon als Kind habe ich mir hier immer mal was geholt“, erinnert sich die Stralsunderin gerne zurück. Natürlich gefällt ihnen das Erscheinungsbild nun wesentlich besser.

Von Wenke Büssow-Krämer