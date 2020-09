Stralsund hat noch Luft nach oben: Zuletzt bewerteten Radler die Stadt zweimal mit der Note 4. Der ADFC will mit 27 Fragen ergründen: Was ist schon besser geworden, was muss noch verbessert werden? Sie rufen mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur bis zum 30. November zum Fahrradklima-Test auf.