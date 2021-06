Peter und Jürgen aus Stralsund haben jeder eine Geschichte, die sie in die Obdachlosenunterkunft geführt hat. Jetzt sehen beide eine Chance, diese eines Tages verlassen zu können. Für das Projekt „Trainingswohnen“ rufen das DRK und die OSTSEE-ZEITUNG zu Spenden auf.

Jürgen und Peter in einem Zimmer der Obdachlosenunterkunft in Grünhufe. Beide wollen über das Projekt Trainingswohnen unbedingt den Weg in eine eigene Wohnung und ein neues Leben schaffen. Quelle: Jörg Mattern