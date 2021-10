Stralsund: Wieder ist ein Wohnmobil weg – Ermittler sprechen von „organisiertem Diebstahl“

Stralsund

Wieder ist ein Wohnmobil weg. Laut Polizei meldete der 36-jährige Eigentümer den Diebstahl am Mittwoch gegen 11.30 Uhr. Bei dem Fahrzeug handelt sich um einen Fiat Ducato, der von der Firma Pössl zum Wohnmobil umgebaut wurde. Es ist rot und trägt ein Stralsunder Kennzeichen.

Die Wohnmobildiebe werden dabei offenbar immer dreister. Denn das Fahrzeug wurde von einem umzäunten Parkplatz auf der Insel Dänholm entwendet. Laut Polizei ist das Gelände nicht permanent abgesperrt. So würde das Tor gelegentlich offen stehen. Zuletzt gesehen wurde das rote Wohnmobil am Dienstag gegen 13 Uhr. Es hat einen Wert von 50000 Euro.

Polizei hat noch keine Spur von „Ursula“

Bereits am Vortag wurde in Stralsund ein Wohnmobil des gleichen Typs gestohlen. In diesem Fall traf es einen Urlauber aus Balingen (Autokennzeichen BL) südlich von Stuttgart. Er hatte das Fahrzeug auf dem Parkplatz nahe der Tankstelle zwischen Jakob-Kaiser-Straße und Grünhufer Bogen abgestellt. Das Besondere Merkmal an dem grauen Gefährt: Es trägt den auffälligen Schriftzug „Ursula“. Der Wert des Fahrzeuges beträgt rund 60000 Euro. Auch von diesem fehlt noch jede Spur. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen den Diebstählen.

Polizei skizziert dramatische Entwicklung

Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns sind 2021 schon 20 Wohnmobile gestohlen worden, dreimal so viele wie im gesamten Jahr 2020. Allein die in Stralsund unter der Woche entwendete Autos kommen zusammen auf einen Wert von 110 000 Euro.

Ermittler sprechen von organisierter Kriminalität

Die Ermittler vermuten, dass organisierter Diebstahl hinter dieser Serie steckt. Die meisten Fälle entfielen auf die Regionen Greifswald und Stralsund, sagte die Sprecherin. Bisher wurde keines der in Vorpommern gestohlenen Campingfahrzeuge wiedergefunden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei schon mit 830 000 Euro angegeben. Die Ermittlungen werden in der Kriminalpolizeiinspektion Anklam gebündelt.

Wohnmobil-Diebstahl: Offenbar ein Ost-Problem

Die Erfahrungen deuteten auf grenzüberschreitende Kriminalität Richtung Osteuropa hin. Zudem seien Wohnmobile auch infolge der Corona-Krise und der damit verbundenen Beschränkungen stärker als sonst gefragt. Der Westen des Bundeslandes ist laut Landeskriminalamt deutlich weniger davon betroffen.

Von Kay Steinke