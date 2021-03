Stralsund: Wird der Andershofer Wald mitten in der Brutzeit gerodet? 

Stralsund

Wird ein Teil des umkämpften Andershofer Wäldchens mitten in der Brutzeit gerodet? Zwar haben im Jahr 2018 Gutachter dort 18 brütende Vogelarten, Waldeidechsen sowie ein Habitat für Fledermäuse ausgemacht. Und das Bundesnaturschutzgesetz schützt brütende Vögel. Rein rechtlich gibt es aber Spielräume. Das Gesetz untersagt explizit von Anfang März bis Ende September Schnittarbeiten an Bäumen. Aber nur, wenn sie außerhalb von Wäldern stehen.

Wie Investor Fred Muhsal gegenüber der OZ bestätigt, hat er bei der Landesforstbehörde einen Antrag gestellt für eine „Waldumwandlung“ – so nennt man die Rodung im Amtsdeutsch. „Wie man mir erzählt hat, bräuchte man an der Stelle dringend einen Discounter“, begründet er, warum die Rodung möglichst bald in Angriff genommen werden soll. Zwei Interessenten seien als Betreiber im Rennen. Dem Vernehmen nach sind dies Norma und Aldi.

Aldi ist seit Jahren im Gespräch

Muhsal möchte sich weder zu Namen äußern noch zu der Spekulation, dass Aldi in naher Zukunft seinen Andershofer Markt neben Real verlassen muss und deshalb schnell einen neuen bauen will. Auch Aldi-Sprecher Axel von Schemm sagt, dass sich der Konzern „zu Gerüchten und laufenden Verfahren“ nicht äußert. Bereits 2019 war Aldi für die Waldfläche im Gespräch.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sollte alles so kommen, wie es sich Investor Muhsal vorstellt, könnte nach der Genehmigung zügig mit der Beseitigung von Bäumen und Sträuchern begonnen werden. Wie er sagt, sei dies dann eine Frage von Tagen. Für den Bau des Supermarktes würden etwa sechs Monate veranschlagt. Eine Eröffnung bis zum Ende des Jahres wäre demnach wahrscheinlich. Für den ebenfalls geplanten Bau von Kita und Wohnhäusern gibt es noch keinen Zeitplan. „Das ist abhängig vom Bebauungsplan“, meint Muhsal.

Suhr: „Ich befürchte nichts Gutes für Wald und Vögel“

Gegen die geplante Rodung laufen die Stralsunder Grünen Sturm. „Klimaschutz wollen angeblich alle, aber wenn es darauf ankommt, wenn Investoreninteressen im Vordergrund stehen, dann spielt das plötzlich keine Rolle mehr. Dann wird gerodet und gefällt, versiegelt und gebaut und Klimaziele hintangestellt“, kritisiert Jürgen Suhr, Vorsitzender der Bürgerschaftsfraktion. In mehreren Mitteilungen fordert die Partei eine Stellungnahme von Vorpommern-Rügens Landrat Stefan Kerth und greift Umweltminister Till Backhaus (beide SPD) scharf an. Backhaus ist oberster Dienstherr der Forstbehörden im Land.

„Ich befürchte nichts Gutes für Wald und Vögel, denn ich gehe davon aus, dass der Minister auch in diesem Fall alles tun wird, um das Thema und damit das Andershofer Wäldchen schnell zu erledigen“, vermutet Jürgen Suhr, Vorsitzender der grünen Bürgerschaftsfraktion. „Denn vor allem Dr. Backhaus war es, der die geplante Bebauung dieser Fläche erst ermöglicht hat.“

Deal oder Wahlkampf?

Suhr spielt damit auf die Einmischung des Ministers in Sachen Wald an. Zum Hintergrund: Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) machte sich bei Backhaus dafür stark, dass die Andershofer und weitere brachliegende und überwachsene Flächen in der Stadt nicht mehr geschützt sein sollen, damit sie gerodet und bebaut werden können. Die Landesforstbehörde urteilte später, dass der Andershofer Wald nicht erhaltenswert sei, obwohl das Forstamt Schuenhagen zuvor noch zu einem gegenteiligen Ergebnis kam.

Der Grünen-Politiker vermutet einen Deal zwischen Backhaus und Badrow. Denn der Minister mischte sich auch in einen jahrelangen Grundstücksstreit ein, dessen Lösung nicht zum Stralsunder Vorteil ausfiel. Die Entscheidung, den Wald als nicht schützenswert einzuschätzen, wäre demnach die Gegenleistung zum Stralsunder Vorteil. Backhaus und Badrow weisen die Darstellung zurück. Stralsunds OB spricht von „Wahlkampf“.

Wird es ein Gefälligkeitsgutachten?

Die Landesforstbehörde, die nun Muhsals Rodungsantrag auf dem Tisch hat, betont ihre Eigenständigkeit: Für die Bearbeitung und Entscheidung sei „ausschließlich“ sie zuständig, betont Sprecherin Syntje Krause. Lediglich die untere Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen werde einbezogen. Diese muss ihr „naturschutzrechtliches Einvernehmen“ abgeben – ohne gibt es keine Genehmigung.

Laut Landkreissprecher Olaf Manzke spielen dafür insbesondere Artenschutzbelange eine Rolle. Eventuell gebe es dafür auch einen Termin vor Ort. Auf jeden Fall werden eingereichte Unterlagen geprüft. Dabei kommt es wohl besonders auf ein Artenschutzgutachten an. Das gibt der Investor selbst in Auftrag. Wird dies also ein Gefälligkeitsgutachten? Muhsal sagt, er habe einen „öffentlich bestellten Gutachter“ beauftragt. Diese Bezeichnung ist rechtlich geschützt und setzt ein förmliches Verwaltungsverfahren voraus. „Der Mann könnte sich genau ein Gefälligkeitsgutachten erlauben. Danach wäre sein Ruf hinüber.“

Illegale Lautsprecher am Waldrand? Die Stralsunder Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu) hat eigener Aussage nach im Andershofer Wald mehrere Vogelarten nachgewiesen, die dort bereits „balzen und brüten“. Jedoch seien kaum Singvögel zu sehen und eine dort heimische Saatkrähenkolonie sei nahezu verschwunden. „Hintergrundist eine illegale Lautsprecheranlage, die am Rand des Andershofer Wald installiert wurde und schon längere Zeit aktiv sein muss“, vermutet Finn Viehberg, Vorsitzender der örtlichen Nabu-Gruppe. „In unregelmäßigen Abständen werden von hier Schrecksignale ausgesendet, die vor allem die Saatkrähen am Nisten stören sollen. Dies ist nach dem Bundesnaturschutzgesetz verboten.“ Viehberg spricht von einer „riesigen Schweinerei“, die Vögel würden extrem gestresst. Strafanzeige wurde gestellt. Die Polizei hat die Angelegenheit an die untere Naturschutzbehörde weitergeleitet. Frank-Bertolt Raith, Stralsunds Amtsleiter für Planung und Bau, hingegen erklärt: „Die Vögel sind während der Brutzeit geschützt, aber nicht beim Suchen ihres Revier. Flächen, die bebaut werden sollen, mittels Vergrämungsmaßnahme freizuhalten, ist ein klassisches Mittel der Ökologie.“  Unklar ist, wer eine Lautsprecheranlage installiert haben könnte. Möglicherweise kommen die Geräusche aus einem Wohnwagen auf dem Stellplatz nebenan. Investor Fred Muhsal beteuert, dass er davon nichts wisse. Auch Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) und Stadtförster Thomas Struwe sagten, sie hörten davon zum ersten Mal.

Möglicherweise kommen die Geräusche, die die Vögel vertreiben sollen, vom Wohnwagenstellplatz neben dem Wald. Quelle: Nabu Stralsund

Von Kai Lachmann