In Stralsund gibt es 13 Verdachtsflächen, die immer noch mit Kampfmitteln belastet sein könnten. Aktuell wird ein Geländestück an der Feldstraße abgesucht, auf das im Zweiten Weltkrieg Bomben gefallen sein könnten. Das Straßenbauamt will hier künftig eine neue Straßenmeisterei errichten. Wo sonst noch gesucht wird.