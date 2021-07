Stralsund: Wo die Merkel nackt posiert

Stralsund

Einige neugierige Passanten bleiben immer wieder etwas ungläubig stehen vor dem Haupteingang des Skurrileums im Koggenspeicher auf der Stralsunder Hafeninsel, weil hier im wahrsten Sinne des Wortes alles irgendwie komisch ist. „Hier gehen Sie lustiger raus, als Sie reingekommen sind“, begrüßt Michael Pauly, einer der beiden Betreiber des Skurrileums, ein unschlüssig wirkendes Touristen-Paar. Die beiden lächeln und sagen: „Okay, dann versuchen wir das mal!“.

Chronisch gut gelaunt

Die beiden chronisch gut gelaunten Betreiber des Skurrileums sind Werner Feurich ( 69) und Michael Pauly (57) – der Erstgenannte ist in der westlichen Besatzungszone von Berlin geboren und aufgewachsen, war mit dem berühmten Sängerbarden Reinhard Mey als Pennäler am altehrwürdigen Französischem Gymnasium, das einst für die geflüchteten Hugenotten gegründet wurde. Der 57-jährige Michal Pauly stammt dagegen aus Oberhausen im tiefsten Ruhrpott, von wo es ihn weit in die Welt hinauszog. Die beiden haben sich nicht gesucht, aber dennoch gefunden (die Story des Kennenlernens der beiden Humorbegeisterten wäre eine den Rahmen sprengende Geschichte… ) und sind beseelt von der Idee, ein internationales Museum für komische Kunst am Strelasund zu etablieren.

Motto: „Hol Dir den Kick“

Diesem ambitionierten Ziel kommen sie mit jedem Jahr näher, und kreativ wie das liebenswert skurrile Duo ist, haben sie die Corona-Krise für eine komplett neue Ausrichtung ihres Hauses genutzt. „Hol Dir den Kick“, lautet das Motto der aktuellen, gerade eröffneten Ausstellung, für die es einen Impf-Ausweis als Humorretter gibt. Für ein Publikum, das dem schrillen Witz gegenüber aufgeschlossen ist, kann der Rundgang durch den umgebauten Koggenspeicher große Freude bereiten.

Im Vestibül des Skurrileums wird das Auge verwöhnt mit geradezu heiteren Angeboten. „Wir haben uns einen großzügig gestalteten Museumsshop geleistet, in dem Cartoons, Karikaturen, Comics, Plakate, Bücher und viele lustige Ansichtskarten feil geboten werden“, so Werner Feurich, der nur nebenbei erwähnte, dass ein fünfstelliger Betrag während der Pandemie in das Skurrilleum investiert wurde.

Stets auf der Suche

Stets auf der Suche nach neuen Künstlern sind Feurich und Pauly auf den Maler Rolf Tiemann aus Münster gestoßen. Tiemann (Jahrgang 1951) ist passioniert im Metier „Komische Kunst“ unterwegs und lässt sich getrost in die Riege so berühmter Vertreter wie Deix, Haderer, Sowa und Kahl einordnen. „Seine Kunstwerke sind Unikate und handwerklich ausgereift, haben somit also einen hohen Sammlerwert“, umschreibt Michael Pauly das Werk des Künstlers, der bestechend analytische Sittenbilder ohne Sprechblasen malt, womit er der Gesellschaft einen Zerrspiegel vor die Nase hält.

Trump als Sandkasten-Dieb

Auf einem Bild ist Donald Trump in einem Sandkasten zu sehen, der offenbar einem anderen Kind das Schäufelchen geklaut hat. Oder ein verängstigter Bürger, der auf einem gehorteten Berg aus Klopapierrollen auf ein kleines Virus herabschaut – ist das Sujet eines anderen Sittengemäldes. Die Meisterschaft Tiemanns ist unverkennbar und fasziniert, wie pointiert er mit dieser lächerliche menschlichen Handlungen auf den Punkt seines Pinselstriches bringt.

Die nackte Merkel

Übrigens: Die beiden Museumdirektoren nehmen keine Kunstwerke in Kommission, sondern erstehen die Objekte wie beispielsweise Ölbilder, Skulpturen und Objekte, weil sie von der Qualität überzeugt sind. Genauso verhält es sich bei den Arbeiten aus Ton von Dirk Detlefsen, der echt schräge, skurrile und despektierliche Skulpturen herstellt. Despektierlich deshalb, weil er auch vor der amtierenden Bundeskanzlerin nicht Halt macht und sie als Person barhäutig darstellt. Zu ihren Füssen liegen gequält wirkende Männer, die bezogen auf ihre Physiognomie unter anderem an Roland Koch und Friedrich Merz erinnern.

Künstler aus Sri Lanka

In einem extra separiertem Raum werden weitere Skulpturen des im anhaltinischen Köthen geborenen Bildhauers und Stuckateurs gezeigt, die sehr unkonventionell sind. Einem sehr besonderen Künstler aus Sri Lanka wird ebenfalls ein ganzer Raum gewidmet. Werner Feurich, der ein leidenschaftlicher Sri-Lanka-Fan ist und dort auch zeitweise lebt, hat hier den bildenden Künstler Upali Karunarathna für sich entdeckt. Der 1952 geborenen Upali, wie er nur kurz genannt wird, hat weltweit über 1000 Ausstellungen mit seinen sinnlich überbordenden Werken bestückt. Die vor Farbenpracht und Fantasie strotzenden Bilder sind besondere Hingucker, die etwas aus dem Rahmen der ansonsten ausgestellten Arbeiten fallen und keineswegs gefällig wirken. Ganz im Ernst, der ja auch schließlich jedem Spaß innewohnt.

Von Christian Rödel