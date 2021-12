Stralsund: Wo es an Silvester spontan noch Pfannkuchen gibt

Stralsund

Ob mit Marmelade, Pflaumenmus oder Senf gefüllt, Pfannkuchen gehören zu Silvester und kommen bei vielen Familien auf den Tisch. In den Bäckereien in Stralsund wurden am Donnerstag die letzten Bestellungen angenommen. Doch auch spontan Entschlossene können ihr Hefegepäck noch bekommen. Aber Vorsicht: Öffnungszeiten beachten.

Junge eröffnet Pfannkuchen-Stand im Strelapark

Aufgrund der großen Nachfrage hat Bäckerei Junge im Strelapark sogar extra einen Pfannkuchen-Verkaufsstand eingerichtet. Hier ist das Shoppen des Gebäcks von 8 bis 14 Uhr möglich. In der Stralsunder Altstadt am Neuen Markt startet der Verkauf sogar schon gegen 7 Uhr. Auch diese Junge-Filiale hat bis 14 Uhr geöffnet. Erfahrungsgemäß sollte man in der Altstadt aber Zeit mitbringen. Auch ohne Silvester-Verkauf stehen die Brötchen-Kunden oft am Vormittag in einer langen Schlange. Die Bäckerei in der kleinen Parower Straße hat mit am längsten auf. Hier können von 7 bis 16 Uhr Berliner gekauft werden – solange der Vorrat reicht. Wer erst an Neujahr Lust auf Berliner hat – wird nur im Café am Neuen Markt fündig. Es ist der einzige der fünf Junge-Standorte, der gleich im neuen Jahr öffnet – von 7 bis 17.30 Uhr.

Pfannkuchen-Glück auch an Neujahr

Auch der Lila-Bäcker in der Altstadt arbeitet durch. Wenn man schnell ist, hat man hier Glück an Silvester von 7 bis 14 Uhr. An Neujahr öffnet der Laden erst ab 8 Uhr, hat dafür aber bis 16 Uhr auf. Am Sonntag wird sogar von 7 bis 17 Uhr gearbeitet.

Pfannkuchen für Frühaufsteher

Wer bei der Stadtbäckerei u. Konditorei Stralsund seine Pfannkuchen erwerben möchte, sollte schnell sein. So hat die Altstadt-Filiale in der Tribseer Str. an Silvester nur bis 12 Uhr geöffnet. Dafür werden Frühaufsteher hier aber bereits ab 6.30 Uhr bedient. An Neujahr bleibt die Filiale jedoch geschlossen.

Noch früher legt nur noch die Bäckerei Krämer los. Verkauft wird hier von 6 bis 11 Uhr. An Neujahr bleibt der Laden jedoch geschlossen.

Von kst