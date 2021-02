Stralsund

Sechs Wochen fehlte Andreas Hartmann. Am Freitagmorgen war er wieder da und direkt in seinem Element. „Wenn ihr noch was Leckeres haben wollt, nehmt Gänseleberwurst – der letzte Schrei!“, preist sie der Marktverkäufer mit breitem Grinsen an. Und die Kunden beißen an. Hartmann nickt zufrieden, schneidet auf das Gramm genau ab und überreicht einem Paar den in Geflügelhinsicht „letzten Schrei“.

Der Metzger wickelt derzeit nicht nur Leberwurst im Akkord in Frischhaltepapier. Sämtliche Produkte von „Hell’s Frischgeflügel“ gehen dienstags und freitags pausenlos auf dem Neuen Markt in Stralsund über die Theke des mobilen Ladens. Denn der Wochenmarkt läuft in Corona-Zeiten auf Hochtouren.

Anzeige

Wochenmarkt Stralsund Freitag Quelle: Horst Schreiber

Mitten am Tag bilden sich mitunter lange Schlangen vor den rollenden Lebensmittelständen auf den Innenstadtplätzen. Nicht nur in Stralsund. Deutschlandweit berichten Händler von steigenden Absatzzahlen seit Pandemie-Beginn. „Es wird mehr gekauft, weil die Leute tagsüber Zeit haben. Leider. Wegen Teilzeit. Und so schlendern Menschen über den Markt und kaufen das ein oder andere“, sagt Hartmann. Corona bringt den Händlern neue Kunden, die regionale Verkäufer unterstützen wollen und – trotz Maske und Abstand – das Einkaufen in Freiluft schätzen.

„Schlitzohr“ Hartmann seit 40 Jahren im Geschäft

Viele seiner Abnehmer kennt Hartmann bereits bestens. Manche müssen nicht einmal eine Bestellung aufgeben, da hat er schon alles eingepackt. Der 60-Jährige ist Verkäufer mit Herz und Seele, hat immer einen markigen Spruch parat. Hartmann bezeichnet sich selbst als Schlitzohr. „Wenn ich einem Kunden meine Gänseleberwurst anpreise, dann hören die Leute dahinter schon zu. Und wollen auch Gänseleberwurst, denn wenn der Vordermann das kauft, muss die ja gut sein“, sagt Hartmann und lacht.

Der Rostocker weiß, wie das Geschäft funktioniert. Seit mehr als 40 Jahren hat der in Stralsund gelernte Metzger mit Lebensmitteln zu tun. Seit dreieinhalb Jahren kutschiert er in einem grün-weißen Transporter seines Chefs Mario Hell Geflügel zwischen Sassnitz (mittwochs), Greifswald (donnerstags), Stralsund (freitags) und Warnemünde (samstags) hin und her. Manchmal schlendert er selbst über den Wochenmarkt und beobachtet die Auslage und das Verkaufstalent der Konkurrenz.

„Keine negativen Folgen durch Corona“

In Stralsund macht ihm keiner etwas vor. Hier sind seine Suppenhühner, selbstgemachtes Schmalz und Sülzfleisch gefragt. In Warnemünde eher Brustfilet. Die Greifswalder kaufen alles. Generell sei der Absatz gestiegen. „Wir haben keine negativen Folgen durch Corona“, bestätigt Hartmann und ergänzt: „Außer, wenn ein Markt geschlossen wird.“ Dürfte Hartmann nicht mehr verkaufen, würde er ganz Schluss machen. „Dann gehe ich in Rente und mach etwas anderes.“

Die Kollegen, die am Markttag Kleidung und andere Nicht-Lebensmittel anbieten, sind bereits gezwungen, etwas anderes zu machen. Sie dürfen aktuell nicht verkaufen.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So können die Marktbesucher großzügige Schlangen vor den Ständen bilden, die Hartmann und Co. auf Trab halten. Gegen 11 Uhr gönnt sich der Fleischfachmann die erste Trinkpause. Dann ist er wieder gefragt – als Verkäufer, Berater und Rezeptgeber. Eine Frau sagt: „Ich brauche Hühnchen oder Hähnchen.“ Hartmann antwortet mit norddeutscher Schnauze: „Ja wat denn? Schön zum in Ofen schieben? Dann nehmen wir Hähnchen“ – und packt ein.

Die Stammkundschaft schätzt Hartmanns Art. An seinem ersten Tag nach Urlaub und kurzer Krankheit bedanken sich einige Käufer mit Trinkgeld und warmen Worten. „Schön, dass sie wieder da sind.“ Und solange Hartmann darf, wird er weiter seinen (neugewonnenen) Kunden Gänseleberwurst, Brathähnchen und Schmalz schmackhaft machen.

Von Horst Schreiber