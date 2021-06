Stralsund: Wohnen mit Wärme aus Wasserstoff in Andershof

Stralsund

Die Hansestadt will mit einem innovativen Projekt die Stadtentwicklung mit der Zukunftstechnologie zur Wasserstoffnutzung verbinden. Dazu wird bereits in den nächsten zwei bis drei Jahren im Stadtteil Andershof ein besonderes Wohngebiet geplant. Dessen Wohnhäuser sollen über die Abwärme eines Elektrolyseurs mit Fernwärme versorgt werden.

Der Elektrolyseur selbst wird aus dem Strom von Solar- und Windkraftanlagen grünen Wasserstoff produzieren. Für dessen Verwendung es ebenfalls bereits Vorstellungen gibt.

Drei Leitprojekte zur Wasserstoffnutzung in der Region

Das Vorhaben ist eines der Leitprojekte zur „Entwicklung eines regionalen integrierten Wasserstoffkonzepts für die Region Rügen-Stralsund“. Weitere Leitprojekte dieses Konzepts sind eine Strategie für die Wasserstoffnutzung im ländlichen Raum im Dorf Kluis auf Rügen sowie die Entwicklung der Seehäfen Mukran und Stralsund zu emissionsfreien Hafenstandorten.

Mit diesem Konzept hat sich die Region um die nächste Stufe HyExperts des vor einem Jahr begonnenen Projekts HyStarter zur Einführung einer Wasserstoffinfrastruktur in der Region beworben. Die Hansestadt Stralsund hat den Antrag für das Aktionsbündnis jetzt beim Bundesverkehrsministerium für eine Förderung durch das Nationale Investitionsprogramm Wasserstoff eingereicht.

Grüner Strom aus Sonne und Windkraft

Für Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) hat die Verbindung von Entwicklung eines städtischen Quartiers und energetischer Nutzung des Wasserstoffs gute Aussichten auf eine Förderung aus Bundesmitteln. „Das neue Wohngebiet soll nahe am künftigen Bahnhaltepunkt am Schienenübergang nach Voigdehagen entstehen“, sagt er. Unweit davon werde der Solarpark – der Bebauungsplan dafür ist fertig – gebaut sowie ein kleiner Windpark mit niedrigen Windkraftanlagen. Letztere sollen, anders als die riesigen Türme entlang der Autobahnen, keinen störenden Eindruck hinterlassen.

Solarpaneele und Windturbinen sollen den Elektrolyseur mit Co2-frei erzeugtem Strom für die Wasserstoffgewinnung versorgen. Die Anlage wird durch ein modernes Blockheizkraftwerk ergänzt, dass Versorgungsspitzen bei der Fernwärmeversorgung abfedern kann. Der erzeugte Wasserstoff wird Verwendung in einer H2-Tankstelle finden. Möglich ist auch dessen Speicherung etwa über die Synthese von Methanol. „In der Perspektive kann der Wasserstoff dann auch für den Betrieb der Busse des Nahverkehrs oder von Kommunalfahrzeugen eingesetzt werden“, sagt Badrow. Ins Auge gefasst ist zudem, den Fährbetrieb zwischen Stralsund und Altefähr auf Wasserstoffbetrieb umzustellen.

Seehäfen in Stralsund und Mukran setzen auf Wasserstoff

Ebenso soll der Stralsunder Seehafen künftig von der Entwicklung der entstehenden Wasserstoffwirtschaft profitieren. „Mit dem Ausstieg Deutschlands aus der Kohleverstromung wird sich auch der Gipsumschlag im Hafen auf absehbare Zeit erledigen“, so der OB. Der Baustoff, der bei der Rauchgasentschwefelung in Kraftwerken anfällt, war bislang einer der Tonnagebringer im Hafenumschlag.

Es ist also an der Zeit, über neue Umschlagsarten nachzudenken. Ideen dazu gibt es. So kann der Wasserstoff zunächst für den Betrieb der eigenen Hafentechnik eingesetzt werden. Der Energieträger der Zukunft wird aber spätestens dann für den Umschlag interessant, wenn sich im Hinterland des Hafens eine Wasserstoffinfrastruktur entwickelt.

35 Akteure machen sich für die Modellregion stark

So gehören denn auch die Häfen in Stralsund und Mukran, die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen, die SWS-Stadtwerke Stralsund, die Störtebeker Braumanufaktur und Ostseestaal zu den 35 Akteuren, die sich für die Wasserstoffregion engagieren.

Alexander Badrow verweist darauf, dass diese Akteure bei der Entwicklung der vorgelegten Konzepte einen starken Partner an der Seite haben. „Die Hochschule Stralsund ist seit Jahren bei Forschungsthemen zur Wasserstoffnutzung und zu regenerativen Energien ganz vorne mit dabei“, sagt er.

Tragfähiges Konzept für eine Wertschöpfungskette vorgelegt

Professor Johannes Gulden, Leiter des Instituts für regenerative Energiesysteme (IRES) an der HOST, hat mit dem Beginn der HyStarter-Initiative vor einem Jahr Fortschritte bei der Entwicklung einer regionalen Wasserstoffstrategie ausgemacht. „Die Region Stralsund-Rügen war eine von neun im gesamten Bundesgebiet, die für das HyStarter-Projekt ausgewählt worden sind. Ziel des mit 200 000 Euro geförderten Vorhabens war, Konzepte für eine Wertschöpfungskette zu entwickeln und damit nachzuweisen, dass wir den in der Region erzeugbaren Wasserstoff auch vor Ort nutzen können. Das ist gelungen“, sagt der Professor.

Großen Innovationsschub auslösen

Zudem seien gute Grundlagen für die weitere Vernetzung der Akteure gelegt worden. „Da würden wir gerne noch ein Stück weiterkommen, etwa durch die Installation von Wasserstoff-Koordinatoren bei den Landkreisen Vorpommern Rügen und Vorpommern-Greifswald“, so Gulden. Mit der nächsten Stufe HyExpert, die bei einem Zuschlag für die eingereichten Konzepte mit 400 000 Euro vom Bund gefördert wird, geht es dann vor allem darum, die Konzepte mit Machbarkeitsstudien und Businessplänen zu untersetzen und Teilplanungen anzuschieben.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aus Sicht von Johannes Gulden stehen die Chancen gut, dass die Region Stralsund-Rügen mit ihren Konzepten in die HyExpert-Phase aufgenommen werden. „Wir haben gezeigt, dass wir über den Wasserstoff eine Wertschöpfungskette in Gang setzen können, die lokale Ressourcen nutzt“, sagt er und betont: „Nicht zu vergessen, dass wir damit einen großen Innovationsschub auslösen können, der die Chance bietet, dass Vorpommern auf diesem Gebiet in MV voranmarschiert.“

Von Jörg Mattern